Al via Gardaland Magic Halloween

Si è alzato, nel weekend, il sipario della ventunesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento mostruosamente divertente del Parco – pensato in duplice versione, una più scary da veri brividi e l’altra più soft e colorata – in scena fino al 5 novembre.

Il divertimento inizia già dal venerdì sera in occasione dei “Venerdì da Paura”, pensati per gli Ospiti che non hanno timore di mettersi alla prova. Ad accogliere gli Ospiti un Welcome Show completamente rinnovato con 13 corvi neri danzanti che, sulle note di una nuova base musicale fra acrobazie e giochi di fuoco, coinvolgono gli Spettatori in uno show da veri brividi!

Dopo il successo dello scorso anno, il divertimento è raddoppiato anche nelle Scary Zone – disponibili tutti i venerdì – le aree delimitate ed infestate di zombie, mostri e creature spaventose che hanno il compito di mettere alla prova il coraggio degli Ospiti, un’avventura forte ma in perfetto stile Gardaland Magic Halloween.

All’appello, per il primo weekend di apertura, non potevano mancare numerosi personaggi del mondo dello spettacolo che non sono sfuggiti “alle grinfie” dei mostri che si aggirano fra i viali alberati di Gardaland Park.

Gli sportivi Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il duo comico PanPers formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, l’attrice Beatrice Arnera e la simpaticissima Pozzoli’s Family dopo essere stati vittime di divertenti scherzetti hanno avuto l’occasione di brindare a questa nuova paurosa stagione in compagnia dell’immancabile mascotte Prezzemolo con un nuovo look a tema, per poi godersi la giornata alla ricerca di tutte le novità di stagione.

Ventimila kili di zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature rendono i viali del Parco – durante Gardaland Magic Halloween – un luogo ricco di fascino all’interno del quale scovare le innumerevoli novità a tema: dalla postazione make-up utile per assomigliare al mostro preferito, alla mostro band itinerante fino al “Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto”. Tutti i partecipanti, acquistando la propria e personale zucca, dovranno compiere una missione: scovare all’interno del Parco gli stand dedicati all’iniziativa e cumulare, entro fine giornata, circa 450 gr di caramelle colorate e di squisitissimi gusti.

Nei fine settimana, nuove avventure anche al Buffalo Stage con Windigo una creatura leggendaria, appartenente alla mitologia dei Nativi Americani trasporterà gli Spettatori nel lato più “oscuro” del vecchio West con danze rituali tradizionali, suggestive esibizioni di giocoleria e spettacolari acrobazie.

Il Teatro della Fantasia è invece invaso dall’eclettico Wondy e la pozione magica uno spettacolo pensato ad hoc per i più piccoli, un mix di giocoleria, comicità, magia, sorprese ed interazione che coinvolgerà e divertirà ogni Ospite.

Nuova programmazione anche al Gardaland Theatre dove andrà in scena uno spettacolo tematizzato: Midnight, L’ora del Duca, un incredibile “dark show” presentato da Artisti acrobati e Performer provenienti dal “Circo degli Orrori”, accompagnati da una colonna sonora suggestiva, una scenografia ad hoc e dall’inserimento di effetti speciali e magiche illusioni. Il pubblico è invitato a visitare le cupe segrete del misterioso castello, dove si aggirano bizzarri personaggi e dove mostruose creature vengono tenute prigioniere.

Per tutto il periodo di Gardaland Magic Halloween anche il Bosco degli Gnomi cambierà look e si trasformerà ne Il Bosco Stregato: un percorso interattivo, adatto a bambini a partire da cinque anni, popolato dalle creature più iconiche di Halloween. Ciascun Ospite, una volta varcato l’ingresso, sarà “vittima” dei divertenti scherzetti fatti dai dispettosi abitanti del bosco.

Per l’occasione, invece, il Cinema 4D offre due nuove prime visioni: la prima con “IT – The 4D Experience” disponibile durante i venerdì da Paura, destinato a un pubblico di età superiore ai 14 anni (i minori di 14 anni dovranno essere accompagnati), e la seconda con “Happy Family – THE RIDE” tutti i sabati e le domeniche.

In piazza Jumanji, appuntamento per il gran finale con la Regina di Halloween lo show finale che vedrà protagonista la strega Zenda, Prezzemolo, Aurora e il loro corpo di ballo a gran completo. Tra canzoni, coreografie, numeri acrobatici verrà proclamata la regina di Halloween!

Durante le giornate al Parco non mancano proposte di cibo e bevande – squisiti hot dog con dita di wurstel insanguinate, creepy burger, black focaccia, burrito cochinita, scary pizza, black schiacciata, scary ice cream, mele stregate fino a scary dessert e cocktail infernali – da far rabbrividire il palato!

Il divertimento è davvero no-stop e si raddoppierà anche in vista della notte più tenebrosa di sempre, il 31 ottobre, in occasione dell’Halloween Party, piazza Jumanji si trasformerà in un’area dance aperta fino a tarda notte con Ospiti da paura!

Gardaland Magic Halloween è l’occasione giusta per visitare Gardaland SEA LIFE Aquarium l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e nel quale è possibile compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta.

Per concludere l’avventura a tema Halloween e prolungare l’esperienza anche di notte è possibile soggiornare in uno dei tre Hotel del Resort: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel dove è possibile vivere nuove emozioni scegliendo fra 475 stanze – di cui 264 completamente tematizzate.

Gardaland Resort incentiva fortemente l’acquisto on line del biglietto a data fissa, offrendo agli Ospiti la possibilità di visitare il Parco nei giorni ad affluenza più bassa ad un prezzo molto vantaggioso. Sul sito www.gardaland.it si trovano interessanti opportunità di acquisto per biglietti combinati, che consentono l’accesso a Gardaland Park e a Gardaland SEA LIFE Aquarium ad un prezzo davvero speciale. Già disponibili on-line i biglietti per l’Halloween Party a tariffa unica. Come sempre Gardaland propone anche diverse soluzioni di abbonamento a partire da € 59,00. Per informazioni abbonamenti.gardaland.it.