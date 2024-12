Al Teatro Comunale di scena il Gospel: il 4 gennaio

“Gospel in Vicenza 2025” – con The NuVoices Project – è in programma al Teatro Comunale

di Vicenza, sabato 4 gennaio alle 18.00

A chiudere gli spettacoli delle feste al Teatro Comunale di Vicenza ci sarà un altro importante evento fuori abbonamento, l’immancabile concerto “Gospel in Vicenza 2025”, realizzato in collaborazione con Pantarhei. Il concerto gospel è in programma in Sala Maggiore sabato 4 gennaio alle 18.00, protagonista lo strepitoso ensemble The NuVoices Project, direttore artistico e preparatore, il maestro Rudy Fantin; il gruppo friulano, fondato a Udine nel 2018, vanta prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Stevie Wonder e Adriano Celentano. Ed è una prima assoluta al Teatro Comunale di Vicenza per l’ensemble vocale (18 elementi)diretto, curato e “cresciuto” da Rudy Fantin, nato come evoluzione del FVG Gospel Choir. Negli anni The NuVoices Project ha coinvolto nei suoi originali progetti musicali numerosi cantanti e musicisti del Friuli Venezia Giulia, e non solo, per proporre al pubblico un vasto repertorio in grado di spaziare dal pop-rock al gospel tradizionale e contemporaneo, dal soul alla musica italiana e friulana, con brani sempre riarrangiati in chiave moderna, innovativa e inedita.

La line-up del concerto di Vicenza del 4 gennaio, conclusione del tour delle feste dell’ensemble, vedrà impegnati con il coro, il maestro Rudy Fantin (anche direttore musicale di Cheryl Porter) alla direzione artistica, organo hammond, pianoforte e arrangiamenti, accompagnato da Michele Di Gleria alla batteria, Gaia Aprato al basso elettrico, Karim Tavani allachitarra elettrica, Francesco Minutello alla tromba e flicorno, Lorenzo de Luca alflicorno e Riccardo Pitacco altrombone. Ad aprire il concerto saranno gli allievi del laboratorio corale Coro Big Pantarhei guidati dall’insegnante Betty Squizzatoe accompagnati da Francesco Balasso (chitarra), Michele Milan (basso), Francesco Tresca (batteria), con la speciale partecipazione di Rudy Fantin alle tastiere. Il programma della serata prevede dei medlley con i grandi brani del gospel accanto a pezzi ricercati della black music (“Amazing God”, “He turned it”), gli inni augurali della tradizione (“Joy to the world” e “l’Inno alla gioia” di Beethoven), arrangiamenti originali e inaspettati che spaziano da “Silent Night” a “Let It Be” dei Beatles, per concludersi gioiosamente con “Oh, Happy Day!”.

Il fascino della voce, la coralità, la voglia di sperimentare e la mancanza di pregiudizi stilistici rendono The NuVoices Project un ensemble in grado di muoversi fra le sfumature della musica moderna, passando da Duke Ellington a Noa, dal blues alla rielaborazione di culture folkloriche e della tradizione in chiave moderna, spesso collaborando con artisti di spicco, per arrivare allo spiritual e al gospel contemporaneo; la formazione si esprime con un ampio ventaglio di possibilità, dal repertorio a cappella, alla formazione “classica” pianoforte e voci, dall’accompagnamento di una band, fino all’organico orchestrale completo, come avverrà nel concerto al Teatro Comunale di Vicenza del 4 gennaio.

Ospite della serata “Gospel in Vicenza 2025” sarà il team di Vicenza for Children, l’associazione di volontariato che supporta i bambini di ogni età, ricoverati all’Ospedale San Bortolo, e le loro famiglie.È una collaborazione consolidata quella tra Vicenza for Children e Pantarhei, perché per gli organizzatori del concerto la solidarietà rappresenta un aspetto rilevante quanto i contenuti artistici: una musica che dona gioia, serenità, energia, come il gospel, diventa uno strumento per aiutare chi ha più bisogno e si mette al servizio dei piccoli malati. Un’occasione in più per essere presenti al concerto, restano ancora dei biglietti.

The NuVoices Project ha partecipato a festival ed eventi regionali, nazionali e internazionali, esibendosi in sedi prestigiose come l’Arena di Verona e il sagrato del Duomo di Milano; recentemente si è esibito anche all’estero, a Londra, al Music and Arts Global (rassegna corale internazionale tra le più conosciute) e in Irlanda, al Cork International Choral Festival. Ha inoltre collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale, come Donald Lawrence, Leslie Sackey, Cheryl Porter, i Neri Per Caso, Mylious Johnson, Noa, Stevie Wonder, Mario Biondi, l’Orchestra di Lubiana, Adriano Celentano e molti altri. Èd è sicuramente grazie al contributo del maestro Rudy Fantin, che in Friuli Venezia Giulia si è acceso un faro sulla black music. Nel 2023 The NuVoices Project ha ricevuto il riconoscimento istituzionale della Regione e può fregiarsi del marchio IO SONO FVG per le sue iniziative, un tributo alla valorizzazione territoriale e culturale del progetto artistico, condotto con determinazione e competenza; sempre nel 2023 la formazione ha iniziato a collaborare con la casa discografica La Gloria e pubblica brani del suo repertorio in tutte le piattaforme di streaming musicale.

Rudy Fantin

Diplomato in pianoforte classico sotto la guida di Ugo Cividino a Udine e in piano Jazz con Harald Neuwirth al Conservatorio di Klagenfurt con lode e menzione. Ha studiato con Renato Chicco e Bruno Cesselli. Attualmente svolge attività didattica come insegnante di pianoforte e arrangiamento e parallelamente, come concertista; in questa veste ha partecipato a molti festival e si è esibito in molto prestigiosi teatri internazionali. Ha partecipato a oltre 30 cd ed è stato Direttore Artistico del FVG Gospel Choir, dalla sua fondazione, nel 2003 fino al 2018. È Direttore Musicale della cantante di Chicago Cheryl Porter e di The NuVoices Project. Ha collaborato con molti artisti di fama mondiale come Stevie Wonder, Noa, Ian Paice, Swingle Singers, Donald Lawrence, Myron Butler, Michael Stuckey, Cheryl Porter, Michelle John, Karima e molti altri.

I biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su HYPERLINK “http://www.tcvi.it”www.tcvi.it.

I biglietti per “Gospel in Vicenza 2025” costano 23 euro l’intero e l’over 65 e 17 euro il ridotto under 12.

È possibile comprare i biglietti degli spettacoli fuori abbonamento anche con la Carta del Docente; fino all’11 gennaio sono ancora in vendita gli abbonamenti di Natale del Tcvi.