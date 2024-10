Ai funerali di Sammy Basso 3 mila persone, il messaggio del cardinale Parolin (le foto)

Grande commozione ai funerali di Sammy Basso, lo scienziato di Tezze sul Brenta, deceduto a soli 28 anni il 5 ottobre 2024. Durante la cerimonia a Tezze dove si sono raccolte per l’ultimo saluto circa 3 mila persone, il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, ha inviato un messaggio personale di cordoglio, ricordando l’impatto straordinario di Sammy, tanto nella sua lotta contro la progeria quanto nel suo impegno umano e scientifico.

Nel suo messaggio, Parolin ha evidenziato come Sammy, nonostante le difficoltà della sua condizione, fosse un faro di luce nella notte del mondo, interessato anche a questioni internazionali complesse come il conflitto israelo-palestinese. Sammy, in una lettera personale al cardinale, aveva espresso il desiderio di mettere se stesso al servizio della pace in questa delicata situazione, dimostrando quanto fosse consapevole del potere della volontà individuale nel creare cambiamento e speranza.

Sammy ha lasciato un’impronta indelebile non solo per il suo contributo scientifico, ma anche per la sua testimonianza di fede e umanità. Il Cardinale ha concluso il suo messaggio augurando che la luce di Sammy continui a illuminare e riscaldare i cuori di chi soffre e cerca nuove ragioni per vivere e sperare.