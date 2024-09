Ad Arzignano la quinta edizione di Restena Trail: aperte le iscrizioni

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore allo Sport Giovanni Lovato: “È un evento che unisce sport, natura e la nostra comunità. Vedere il lavoro e la passione che i ragazzi del Gruppo Giovani Restena stanno mettendo per preparare i sentieri, ci rende orgogliosi. Sarà una domenica speciale per la nostra città. Invitiamo tutti ad iscriversi”

Domenica 24 novembre prenderà il via la quinta edizione del Restena Trail, con una novità entusiasmante: due percorsi agonistici per offrire divertimento a tutti i partecipanti sulle dolci colline della frazione di Restena, ad Arzignano. Oltre al percorso lungo, già confermato, di 25 chilometri con un dislivello positivo di circa 1100 metri, si aggiunge quest’anno un tracciato più breve di 14 chilometri, con un dislivello di 450 metri, pensato per rendere la competizione accessibile a un numero ancora maggiore di atleti.

Dietro questi due percorsi c’è un grande lavoro organizzativo, portato avanti da Salvatore Panaja, Francesca Pellizzari, Silvia Boron e Barbara Verza, insieme ai ragazzi del Gruppo Giovani Restena, che si stanno già impegnando nella pulizia dei sentieri, per garantire tracciati perfetti e sicuri per l’ultima domenica di novembre.

Anche nel 2024 non mancherà lo spazio per i più piccoli, con la confermata Restena Kids, che farà scendere in campo i giovani corridori su varie distanze, offrendo loro la possibilità di emozionanti arrivi al fotofinish.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.wedosport.net, con l’opzione di iscriversi anche presso i negozi convenzionati Zecchin Sport a Chiampo e IRun a Vicenza. I primi 350 iscritti riceveranno un gadget garantito, e tutti i partecipanti avranno a disposizione ristori, assistenza lungo i percorsi e un pasta party finale nella piazzetta di Restena. Come nelle edizioni precedenti, sarà disponibile un servizio porta borse e la possibilità di fare la doccia al termine della gara.