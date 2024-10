A Vicenza “The chamber room”, concerti di musica antica nella chiesa di San Vincenzo

The chamber room è la rassegna di musica antica che si terrà nella chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori. I quattro appuntamenti in programma domenica 27 ottobre, 3, 10, 17 e 24 novembre saranno preceduti da un incontro con i musicisti che introdurranno e racconteranno i repertori e gli strumenti utilizzati.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Be Ancient Be Cool, ha il patrocinio del Comune di Vicenza. E’ sponsorizzata da AGSM AIM, Fondazione del Monte di Pietà di Vicenza e Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank.

Direzione artistica di Isobel Cordone.

Gli eventi ad ingresso libero, con offerta libera responsabile, inizieranno alle 19.30, ad eccezione del 17 ottobre, con inizio alle 12. L’incontro con i musicisti avverrà mezz’ora prima dell’inizio di ciascun concerto.

Il nome della rassegna si ispira alla Sala del Capitolo della Fraglia dei Marzari all’interno del Palazzo del Monte di Pietà di Vicenza — uno scrigno culturale da cui trapelano tesori artistici. Sebbene essa si affacci nella piazza principale della vita cittadina, il decorativismo virtuoso della sala è intimo, protetto e scandito da navatelle con volte a botte, che rendono lo spazio emotivamente coinvolgente. Tale coinvolgimento è tipico della musica in quanto espressione artistica. The Chamber Room si estende dunque all’intero palazzo Monte di Pietà, annidandosi all’interno dello spazio della Chiesa di San Vincenzo per far risuonare la voce e gli strumenti di giovani musicisti. La rassegna porta lo spettatore ad immergersi in un panorama artistico in cui musica e spazi del passato fanno dell’antichità un valore prezioso.

«I nuovi appuntamenti musicali saranno ambientati in uno dei luoghi più suggestivi di Vicenza, la chiesa di San Vincenzo che si affaccia su piazza dei Signori. Sarà un’occasione per dare visibilità e valorizzare musicisti provenienti da conservatori italiani, nuove generazioni di talenti con altissime qualità artistiche e performative Il pubblico potrà ascoltare il suono di strumenti poco conosciuti con cui i musicisti eseguiranno brani epoche musicali differenti nell’ambito della musica antica, repertori tutti da scoprire che incorporano estro, virtuosismo, intrattenimento» – commenta l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin.

Programma

27 ottobre, ore 19.30 – Alice Coppo & Alessandro Gonfiantini

Sì dolce è ‘l tormento: canzoni e arie tra l’Italia e l’Inghilterra del ‘600

Musiche di John Dowland, Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, Girolamo Frescobaldi, Giulio Caccini, Giovanni Girolamo Kapsberger.

3 novembre, ore 19.30 – Intarsio Armonico

Dialoghi virtuosi – la musica da camera per fiati ed archi

Musiche di Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Augustín Pla.

10 novembre, ore 19.30 – Banda di Oboi~Intarsio Armonico

La musica per banda di oboi

Musiche di Johann Fischer, Johann Michael Müller, Christoph Förster, Jean-Baptiste Lully, Pierre Danican Philidor, William Croft, Henry Purcell.

17 novembre, ore 12.00 – Trio Sicut Cervus

Il corno di bassetto e il repertorio per fiati nel primo classicismo

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Anton Stadler.

24 novembre, ore 19.30 – Officina Musicæ

Musica d’intrattenimento del barocco

Musiche di François Couperin, Michel Pignolet de Montéclair, Michel Blavet, Marin Marais.

Informazioni: https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/The-Chamber-Room