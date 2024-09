A Vicenza e Bassano manifestazioni pro-nucleare promosse da ‘Stand Up for Nuclear’

Tra settembre e ottobre 2024, si terrà in 32 città italiane lo Stand Up for Nuclear, un evento internazionale dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici delle tecnologie nucleari nei vari ambiti civili, tra cui energia, medicina, alimentazione, industria e ricerca scientifica.

L’iniziativa, promossa a livello globale da una rete di associazioni e organizzazioni no-profit indipendenti, ha già coinvolto cittadini e rappresentanti della società civile in 32 nazioni. In Italia, l’evento è organizzato dal Comitato Nucleare e Ragione, un’associazione culturale che si occupa di divulgazione scientifica in campo energetico. Il suo obiettivo è promuovere una strategia energetica equilibrata, con una maggiore consapevolezza dei cittadini.

L’attuale situazione geopolitica e la crisi climatica hanno riacceso l’interesse per l’energia nucleare a livello globale. Questa fonte rappresenta la quarta maggiore risorsa per la produzione elettrica mondiale, caratterizzandosi per sicurezza, bassissime emissioni di CO2, limitato impatto ambientale e una filiera di gestione dei rifiuti consolidata. Queste qualità, confermate da numerosi organismi internazionali come JRC, IEA, UNECE, IPCC e IAEA, ne fanno una componente chiave per la transizione energetica.

Nonostante ciò, l’opinione pubblica resta influenzata da decenni di narrazioni distorte, aggravate dagli incidenti di Chernobyl e Fukushima. Stand Up for Nuclear mira a sfatare miti e pregiudizi, fornendo informazioni equilibrate e oggettive per aiutare le persone a formarsi un’opinione più consapevole e libera da influenze ideologiche.

L’evento si terrà nelle seguenti città e date:

14/9/2024: Massa, Vicenza

15/9/2024: Bassano del Grappa

21/9/2024: Treviso, Verona

22/9/2024: Castelfranco Veneto, Verona

27/9/2024: Pavia

28/9/2024: Genova, Milano

29/9/2024: Milano, Pisa, Udine

5/10/2024: Gorizia, Imperia, Monza, Perugia, Pisa, Roma

6/10/2024: Arezzo, Como, Foligno, Roma, Torino

12/10/2024: Acireale, Brescia, Lecco, Napoli, Padova

13/10/2024: Bologna, Lecco

19/10/2024: Catania, Lodi, Trieste

26/10/2024: Grosseto, Schio

27/10/2024: Schio, Trento

