A Padova la XXV Giornata Europea della Cultura Ebraica: porte aperte in sinagoga e nei cimiteri, incontro a Palazzo Moroni

XXV Giornata Europea della Cultura Ebraica

Padova, domenica 15 settembre 2024

Porte aperte in sinagoga e nei cimiteri ebraici

Dialogo a Palazzo Moroni con Gadi Luzzatto Voghera e il suo libro

“Sugli ebrei – Domande su antisemitismo, sionismo, Israele e democrazia”

Domenica 15 settembre 2024, Padova celebra la XXV Giornata Europea della Cultura Ebraica, un evento di incontro e dialogo promosso in Italia dall’Ucei e in Europa da 27 Paesi. “Da 25 anni, questa giornata rappresenta un’occasione per aprire le porte, non solo fisicamente, ma anche per far conoscere cosa significa essere ebrei, quali sono i nostri valori e la nostra tradizione religiosa e culturale”, spiega Gina Cavalieri, presidente della Fondazione per il Museo della Padova Ebraica, organizzatrice dell’evento insieme alla Comunità Ebraica di Padova e al Comune.

Quest’anno, il focus della giornata sarà la lotta all’antisemitismo e il rafforzamento della comprensione reciproca. Uno dei momenti centrali sarà la presentazione del libro di Gadi Luzzatto Voghera, “Sugli ebrei. Domande su antisemitismo, sionismo, Israele e democrazia” (ed. Bollati Boringhieri), che si terrà alle 18:00 a Palazzo Moroni, Sala Paladin. L’autore, direttore della Fondazione CDEC e specialista in storia dell’antisemitismo, dialogherà con Francesco Berti, presidente del corso di studi in Scienze politiche dell’Università di Padova. Parteciperanno anche Gina Cavalieri, Andrea Colasio (Assessore alla Cultura di Padova), e Manlio Miele (direttore del Dipartimento di diritto privato dell’Università di Padova). “Luzzatto Voghera ci aiuterà a riflettere su temi cruciali, come il confine tra critica legittima a Israele e antisemitismo, particolarmente attuali dopo gli eventi del 7 ottobre 2023”, aggiunge Cavalieri.

Il tema dell’edizione 2024 sarà “La famiglia”, e sarà presentato domenica mattina dal rabbino capo di Padova, Adolfo Locci, al Museo della Padova Ebraica (via Delle Piazze 26). Dopo i saluti delle autorità, Rav Locci sarà intervistato dal giornalista Francesco Castelnuovo sul tema “La famiglia ebraica: una istituzione tra tradizione e modernità” (ore 10:00).

Durante la giornata, sarà possibile visitare gratuitamente la Sinagoga Italiana (visite alle 9:30, 10:15, 11:00, 15:45, 16:30), il Museo della Padova Ebraica (dalle 12:30 alle 17:00) e i cimiteri ebraici di via Wiel e via Campagnola (visite alle 11:00 e 15:30). Si raccomanda agli uomini di portare un copricapo.

Gli appuntamenti culturali continueranno anche nei giorni successivi al Museo della Padova Ebraica. Mercoledì 18 settembre ci sarà una serata cineforum con la proiezione del film “Sognare è vivere” (ore 20:30), mentre giovedì 19 si terrà lo storytelling musicale “Di tantse mishpokhe” con Miriam Camerini (voce), Angelo Baselli (clarinetto) e Manuel Buda (chitarra). Domenica 22 settembre, alle 17:00, Enrica Martinelli, docente dell’Università di Ferrara, presenterà il libro “Procreazione e biotecnologie nel pensiero ebraico e nel sistema giuridico israeliano”, in dialogo con il rabbino Adolfo Locci.

Tutti gli eventi richiedono la prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

Museo della Padova Ebraica

Email: museo@padovaebraica.it

Tel: 049 661267 (lun-giov, 9:00-16:00)

Whatsapp: +39 376 225 6076