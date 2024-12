A Noventa Vicentina è tempo di Natale con i mercatini

Domenica a Noventa Vicentina dalle 14:30 alle 18:30, nel centro storico, troverete i tradizionali Mercatini di Natale con tante idee regalo uniche. Per rendere ancora più speciale la giornata, di fronte a Villa Barbarigo, ci sarà lo stand della Pro Loco con vin brulé e panettone. Inoltre, lungo Corso Matteotti, saranno presenti gli stand dei Comitati dei Genitori delle Scuole. Gli artisti di strada animeranno il centro con allegria e creatività, regalando un’atmosfera magica in tutta la zona.

“Durante tutta la giornata, saranno presenti colorati banchi di vendita con il meglio dell’artigianato italiano: pelletteria, stoffe, abbigliamento e accessori di tendenza. Iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco – spiega il sindaco Mattia Veronese – ma non solo: ci sarà anche il Villaggio di Natale, presso la Sala Mostre di Villa Barbarigo, che sarà aperto dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19:00, con attività natalizie per tutti. Alle 16:30 si terranno letture natalizie per bambini, a cura della Pro Loco e della Biblioteca Comunale”.

Alle 20:45, presso il Teatro Modernissimo, la Philharmonic Fantasy Band si esibirà in un concerto che unisce tradizione e modernità con brani natalizi e melodie suggestive. L’ingresso è gratuito. I negozi del Centro storico, infine, saranno aperti per tutta la giornata.