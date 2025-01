A Noventa una serata dedicata a Tolkien con Paolo Nardi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 20.45, la Saletta del Teatro Modernissimo ospiterà un incontro dedicato al mondo di J.R.R. Tolkien, uno dei più grandi autori di narrativa fantasy. L’evento, parte di una rassegna culturale, vedrà protagonista Paolo Nardi, autore e tra i maggiori esperti italiani sull’opera di Tolkien.

Con il suo libro Guardare verso Occidente: tempo, trascendenza e destino nell’opera di J.R.R. Tolkien, Nardi guiderà il pubblico in un viaggio attraverso i temi filosofici e attuali delle opere dello scrittore inglese, come Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Si discuterà di argomenti profondi e universali, tra cui la relazione con la natura, il senso del divino e la complessità della condizione umana.

La serata sarà introdotta e moderata da Marco Dall’Ara, arricchendo l’occasione di ulteriori spunti di riflessione per gli appassionati del genere e non solo. Un appuntamento imperdibile per immergersi nei mondi affascinanti e senza tempo di Tolkien.