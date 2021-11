A Noventa una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa, simbolo di questa giornata, non è certamente sufficiente per scuotere le coscienze e moltiplicare le azioni di tutela della donna e condannare ogni forma di violenza. Ma se attorno a questa panchina rossa si ritrovano i rappresentanti delle Istituzioni, le Forze dell’ordine e soprattutto i ragazzi delle scuole con i loro insegnati significa che l’impegno di diffondere la cultura del rispetto investe tutta la nostra società e non si ferma solo al 25 novembre.

È un impegno civico che va assunto, sostenuto, diffuso e concretizzato ogni giorno e in ogni dove. La denuncia di ogni forma di violenza e sopruso è fondamentale per dare la possibilità alle Forze dell’ordine di intervenire e far scattare i protocolli di tutela delle vittime (compresi i figli minori) ma oltre a questo è fondamentale che si incentivino sempre più azioni preventive.

La diffusione della cultura del rispetto è l’arma più efficace contro ogni violenza!

(Foto alla panchina rossa di Noventa con i ragazzi degli istituti scolastici “Fogazzaro” e “Masotto”, insegnati, rappresentante dell’Associazione Donna chiama Donna, Forze dell’ordine e polizia, e rappresentanti istituzionali)