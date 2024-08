A Noventa il festival ‘9nta Music Weekend’

Weekend di festa a Noventa Vicentina dove è in corso il Festival 9nta Music Weekend, ormai evento estivo ormai classico per il capoluogo del Basso Vicentino. Con musica, balli, intrattenimento, zona food e drink il “9NTA MUSIC WEEKEND” è organizzato dalla Pro Loco di Noventa Vicentina, si svolgerà in piazza IV Novembre nelle serate del 30 – 31 agosto e 1 settembre. Presente alle serate anche lo stand del Comitato Genitori “A. Fogazzaro” con i loro cocktail analcolici.

Complimenti ai Volontari per l’impegno organizzativo e agli sponsor che sostengono queste iniziative.