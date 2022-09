A Lonigo lo sport in festa per tutto il weekend

Lonigo città dello sport: sabato e domenica, infatti, la città festeggia lo sport in tutte le sue declinazioni con la 17ma edizione della Festa dello Sport Leoniceno, organizzata dall’assessorato allo sport con la sezione locale del Cai e il patrocinio del Coni di Vicenza. “Due giornate fondamentali, importanti per tutti noi – sostiene l’assessore allo sport, Andrea Castiello – che sancisce a tutti gli effetti l’importanza e la dedizione che le associazioni sportive locali hanno nel nostro territorio. Ma, soprattutto, sarà un’ottima occasione per le società di farsi conoscere e per i cittadini di provare tantissime attività sportive”.

Si parte sabato mattina alle 9 con il nordic walking dell’associazione Nordic Walking Lonigo per poi passare a svariate attività pomeridiane: alle 16 il crossfit con il CrossiFit Lonigo, il calcio con l’asd AC Lonigo; alle 17 la scuola di mountain bike a cura dell’asd Palladio Itinerante – Liona Bike Team con la conseguente premiazione, alle 18.30, della scuola di mountain bike. Alle 19 la presentazione delle prime squadre dell’asd AC Lonigo e a conclusione un ottimo aperitivo musicale a cura del Garden Cafè. La novità 2022 riguarderà in particolare i bambini: durante tutto il weekend sportivo, infatti, ci sarà infatti la possibilità di provare una parte di arrampicata dedicata ai più piccoli, testare il proprio equilibrio sulla slackline e fare un giro con i pony. Domenica mattina alle 10.30 tutte le associazioni si ritroveranno in Piazza Garibaldi per la benedizione, la preghiera e l’accensione del braciere alle 10.45. Alle 11 partirà la sfilata di associazioni, sportivi, autorità e pubblico che da Piazza Garibaldi porterà tutti al Parco Ippodromo, accompagnati dalla Filarmonica di Lonigo: qui , alle 11.30, avverrà l’Alzabandiera e il saluto delle autorità. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, inizieranno le attività di tutte le società sportive presenti al Parco Ippodromo. Alle 17.30 si esibiranno le scuole di danza cittadine e alle 18.30 una sentita cerimonia premierà gli atleti meritevoli. Infine, per terminare in allegria, balli di gruppo per tutti i presenti, dalle 20 alle 23.