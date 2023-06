A LONIGO LA PITTURA COME TERAPIA… IN DONO AL COMUNE

Giovedì 15 giugno l’organizzazione di volontariato Attiva-Mente di Lonigo, che persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito del disagio mentale, ha donato al Comune di Lonigo dei quadri di alcuni utenti del laboratorio di Pittura realizzati all’interno del Centro Diurno “Punto a Capo” del centro di salute mentale di Lonigo. Servizio di Laura Campagnolo.

Attiva-Mente, infatti, da tempo sostiene un corso di pittura per gli utenti del centro: una apprezzata attività riabilitativa che si sta protraendo nel tempo, con ospiti e insegnanti volontari che cambiano e si alternano nel tempo. Dalla ormai consolidata tradizione, si è pensato quindi di realizzare collettivamente degli appositi quadri da donare alla città, e da esporre nell’ufficio del primo cittadino. La cerimonia si è quindi svolta stamattina in presenza del sindaco Pierluigi Giacomello, di alcuni utenti del laboratorio di Pittura con l’insegnate Santina Pellizzari, del presidente di Attiva-Mente Giovanni Guarda e di alcuni volontari del centro, nonché del direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 8 Berica dr. Leonardo Meneghetti, il dr. Raffaele Morello e alcuni professionisti e collaboratori sempre del centro di salute mentale di Lonigo.

“L’importanza di fare rete nella e per la comunità si traduce anche in questo tipo di progetti – commenta il sindaco Pierluigi Giacomello – la solidarietà sociale diventa un volano per creare un circolo virtuoso che le opere donate oggi, ci dimostrano. Ringraziamo utenti volontari e professionisti per questo dono e auspichiamo che questi progetti continuino ancora. Noi come amministrazione comunale saremo sempre al loro fianco”. L’assessore al sociale Sandra De Marzi, spiega: “Ringraziamo l’associazione Attiva-mente per il lavoro che fa nel nostro territorio in collaborazione con l’Ulss 8, per il servizio di volontariato e di solidarietà sociale nell’ambito del disagio mentale. Un’attività preziosa che l’associazione offre a queste persone. Grazie”.

