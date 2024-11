A FieraCavalli una fattoria per bambini

A Fieracavalli si ritornerà in una delle vecchie fattorie dei nostri nonni, dove si stava bene a contatto con gli animali.

Una vera e propria masseria con 30 mini pony e con tutte le caratteristiche delle tenute di campagna. Così sarà lo stand dell’Allevamento Mini Pony Summano di Piovene Rocchette (Vicenza) nel Padiglione 1 di Fieracavalli, che si terrà dal 7 al 10 novembre 2024 a Verona.

La fattoria-stand sarà dedicata soprattutto ai bambini, in particolare portatori di disabilità, che potranno interagire coi mini pony (altezza pari a 62 cm) in un modo del tutto nuovo: potranno non solo accarezzarli e coccolarli ma anche diventare dei veri contadini con l’aiuto dei contadini dell’Allevamento Mini Pony Summano, che insegneranno loro a spazzolarli, nutrirli, e prepararne il letto con la paglia. L’interazione con i mini pony è un aspetto cui l’Allevamento Mini Pony Summano tiene in maniera particolare, soprattutto per l’impiego che potranno rivestire questi animali nella pet therapy.

Al termine dell’esperienza il premio: il “Certificato di Buon Contadino e Spazzolatore di Mini Pony”.

Dopo la fatica i piccoli ospiti potranno assaporare il classico e buono “pane con cioccolata o marmellata” e, i più grandi, bere in compagnia con i contadini dell’Allevamento il buon Prosecco DOC di una delle cantine più rinomate del Veneto, anch’esso offerto dall’Allevamento Mini Pony Summano.

Ad accogliere i più piccini ci saranno le mascotte Miledy e Polpetta del famoso cartone animato “Gli Aristogatti”, con cui potranno giocare e fotografare intrattenuti da Marzia, contadina animatrice fra le migliori d’Italia.

Sarà inoltre presente lo studio di Veneto Radio, la prima radio completamente in lingua veneta, che intervisterà i politici, gli attori, gli sportivi e gli influencer che faranno visita alla fattoria-stand.

Sempre all’interno della fattoria-stand vi sarà una Zona Selfie a disposizione principalmente delle scuole che hanno partecipato al contest Mini Pony For You, e che potranno fotografarsi per partecipare alla finale. In quell’occasione la scuola vincitrice prenderà parte alla cerimonia di donazione di uno dei mini pony ad un’associazione che si prende cura dei bambini con disabilità, associazione che verrà designata dall’Allevamento Mini Pony Summano.