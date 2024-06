A Chiampo omaggio a Fabrizio De André

Venerdì 28 giugno 2024 alle ore 20, nell’incantevole scenario della contrada Faedi Cima a Chiampo, l’Amministrazione Comunale vi invita a partecipare a un evento di omaggio a Fabrizio De André, con l’ensemble musicale Timbau.

La serata prevede una piacevole passeggiata di circa mezz’ora (2 km) per raggiungere la location partendo da Via Baggiarella in Vignaga (verso le ore 20). Si consiglia di indossare calzature da trekking e di portare una pila per il ritorno.

Una volta giunti alla contrada, si assisterà al concerto dei Timbau che accompagneranno gli ascoltatori in un viaggio attraverso l’opera di De André.

E’ previsto un servizio di trasporto assistito per coloro che hanno difficoltà motorie.

ℹ️ Per informazioni 0444/475228 cultura@comune.chiampo.vi.it