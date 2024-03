A Chiampo ‘La Valle orienta al lavoro’: appuntamento venerdì e sabato per studenti e aziende della Valchiampo

Importante appuntamento per aziende ma soprattutto studenti con la seconda parte dell’iniziativa ‘La Valle Orienta’. Opportunità nel weekend (venerdì 8 e sabato 9 marzo) per incontrare le aziende e conoscerle. più di 20 aziende, talk, workshop con agenzia per il lavoro con i quali si imparerà a redigere un curriculum e a ‘presentarsi’ al meglio. Appuntamento poi all’auditorium con il motivatore Riccardo Camarda. Sabato i giovani talenti e i laureati del 2023 saranno premiati. Intervista al vicesindaco Sofia Bertoli

