80° edizione della competizione ciclistica Bassano – Monte Grappa, le modifiche alla viabilità

In occasione dell’80° edizione della Bassano – Monte Grappa, corsa ciclistica nazionale Under 23 classe 1.13, in programma domenica 23 luglio 2023, con partenza alle ore 10 da piazza Libertà, nella stessa giornata sono previste le modifiche alla viabilità di seguito riportate:

dalle ore 6 alle ore 10.30 sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Marinali, nel tratto compreso tra Piazza libertà e Piazzetta Poste, ad eccezione delle ammiraglie al seguito della gara;

dalle ore 6 alle ore 12.30 sarà vietata la sosta con rimozione forzata in viale delle Fosse nell’area prospiciente all’ ex Ospedale;

è stabilita la sospensione temporanea della circolazione durante il passaggio dei concorrenti nel territorio comunale che avverrà tra le ore 10 e le ore 12 nelle seguenti strade: Piazza Libertà, Via Matteotti, Via Gamba, Via Ferracina, Via Schiavonetti, Via Mure del Bastion, Via Verci, Piazzale Cadorna, Viale de Gasperi, Via Chini, Viale XI Febbraio, Via Cereria (partenza ufficiale) , Via Ca’ Dolfin, Via Colombo, Via Capitelvecchio, Via Ca’ Rezzonico, Via Parolini, P.le Trento, Viale delle Fosse Semi-Carreggiata est (1° Giro), indi Piazzale Giardino, Viale delle Fosse Semi-Carreggiata ovest, Piazzale Trento, Via Remondini, Via Brocchi, V.le XI Febbraio Via Cereria, Via Ca’ Dolfin, Via Colombo, Via Capitelvecchio, Via Ca’ Rezzonico, Via Parolini, P.le Trento, Viale delle Fosse Semi-Carreggiata est (fine circuito da ripetersi 9 volte) indi Viale Venezia, Viale Montegrappa, Via Ca’ Cornaro per Romano d’Ezzelino e Monte Grappa.

Dai divieti di cui sopra sono esenti i concorrenti ed i veicoli al seguito della gara.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

In ogni caso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si

immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;