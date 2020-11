Zaia: “Domani apriamo il terzo tratto della Pedemontana”

“Domani apriamo la Pedemontana, il tratto Breganze- Bassano del Grappa. Sono 15 km in aggiunta agli altri aperti si arriva 35 km, su un totale di 94. E’ un tratto strategico, primo tratto è stato aperto il 3 giugno 2019, la seconda apertura il 18 giugno 2020, domani sarà laterza apertura, intercettando anche la Valdastico. Questo comporterà il dimezzamento dei tempi degli spostamenti nella viabilità ordinaria”.

Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.

“E’ un’infrastruttura importante che ha quasi 9 km di barriere antirumore in vetro – ha proseguito il Governatore – 2,5 km di barriere anti rumore sono in calcestruzzo. Ci sarà anche una superficie riportata a prato e 32.845 alberi piantati, è un’infrastruttura anche gradevole da percorrere. Da domani percorrere la Breganze-Bassano ci si impiegherà 10 minuti prima erano 25 min, Bassano Malo da domani 17 minuti, Bassano Vicenza erano 55 minuiti da domani 30 minuti. E’ un’ infrastruttura che porterà sul territorio un valore di 2,2 mld per 94 km. Non c’è nessuna festa domani, invito tutti a non fare passerelle inutili perché non ci sarà nessuna inaugurazione”, ha concluso.