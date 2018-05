VICENZA – L’innovazione al centro dell’assemblea dei giovani imprenditori vicentini

Per un imprenditore “innovare” significa saper interpretare con efficacia le nuove tendenze dei mercati, per tradurre all’interno delle aziende i cambiamenti imposti dalle continue mutazioni degli scenari economici e sociali. È proprio per questo che, molto spesso, sono i più giovani a diventare gli artefici della trasformazione del modo di fare impresa, poiché in prima persona sono chiamati a vivere il presente e a guardare al futuro. Su questi temi sarà incentrato il convegno “Spring of Innovation. La missione delle nuove generazioni” che si terrà in occasione della parte pubblica dell’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza. L’evento sarà ospitato mercoledì 16 maggio, a partire dalle ore 17.00, negli spazi dello stabilimento di Mevis SpA a Rosà. L’azienda, nata nel 1961 come impresa familiare per la produzione di molle, conta oggi circa 600 dipendenti, due sedi all’estero, in Cina e in Slovacchia, e realizza numerosi componenti metallici prevalentemente per il settore dell’automotive.

Ad aprire i lavori sarà Alessio Rossi, presidente Giovani Imprenditori Confindustria, al cui intervento di indirizzo seguirà la testimonianza di Federico Visentin, presidente e AD di Mevis, nonché presidente del CUOA Business School. Prenderà poi la parola Enrico Moretti Polegato, presidente e AD di Diadora, che dal 2009 guida l’azienda dopo averne delineato la strategia di rilancio valorizzando il grande potenziale del brand. Interverrà poi Andrea Vittadini, Operations Manager di A.M.F snaps, società di Bassano che produce accessori per i principali fashion brand mondiali scegliendo di puntare sulla sostenibilità dei processi produttivi. A seguire due imprenditori di prima generazione: Giovanni e Stefano Bisognin, che hanno dato vita a Essebi automation, azienda che opera nel campo dell’automazione industriale e della robotica.

L’appuntamento, moderato dal giornalista Luca Barbieri, si chiuderà con un’intervista al nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, che sarà eletto lo stesso pomeriggio durante la parte privata dell’Assemblea