VICENZA – 541 euro a famiglia: ecco la spesa di Natale media

Sotto all’albero di Natale regali utili e, soprattutto, tanti prodotti tipici del territorio. Le festività natalizie spingono i consumi e, secondo le stime di Coldiretti, si stima quest’anno una spesa di media 541 euro a famiglia, in aumento del 3%. E tra i settori che maggiormente beneficeranno di questa ripresa dei consumi, i prodotti in testa alla classifica saranno computer, prodotti di elettronica ed ottica, apparecchi di misurazione ed orologi (+5,9%), ma anche l’alimentare, con il +3,8% sotto la spinta dei regali e dei tradizionali cenoni di fine anno.

Al mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, in contra’ Cordenons 4, uno dei 15 mercati della provincia berica, che si affiancano agli oltre 70 punti di vendita diretta presso le aziende agricole del territorio, è tutto pronto per offrire ai vicentini un’ampia gamma di eccellenze del territorio per celebrare il Natale nel migliore dei modi.

“In famiglia, tra parenti ed amici, si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. Tra i regali più gettonati, dopo tecnologia ed abbigliamento – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza ed il direttore Roberto Palù – vi è l’enogastronomia in deciso aumento anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano sapori e profumi della tradizione. Da segnalare la preferenza accordata all’acquisto di prodotti made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa”.

Con lo spirito del Natale, al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, sabato 15 dicembre alle 11 verrà proposto uno stuzzicante laboratorio di cucina creativa, per essere pronti a realizzare le più accattivanti ricette per le feste.

Questo weekend, inoltre, al mercato coperto di Vicenza arriverà Babbo Natale, che sarà pronto ad accogliere i bambini vicentini e, in particolare, le loro lettere con i desideri, ma anche richieste o semplici pensieri da consegnare nelle sue mani sicure. Inoltre, proseguirà la campagna di raccolta fondi per aiutare il rimboschimento sull’Altopiano di Asiago.

Domenica 16 dicembre, invece, spazio alla cura della casa in vista del Natale. In particolare, verranno forniti dei suggerimenti per preparare nel migliore dei modi la tavola per le feste natalizie, utilizzando ciò che la natura ci regala.

La proposta di prodotti è davvero articolata, così come la rete di mercati di Campagna Amica nel territorio vicentino. Infatti, grazie al circuito Campagna Amica, che garantisce l’origine agricola ed italiana dei prodotti, sarà possibile acquistare i prodotti a km0 nei mercati di Vicenza, Schio (il lunedì pomeriggio alla Giardiberia Drago), a Vigardolo (il martedì mattina), Marostica (il giovedì mattina), Sarcedo (il venerdì mattina) ed a Vicenza (il venerdì pomeriggio al Foro Boario).

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, operativo ogni sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 8.30 alle 13.00, metterà a disposizione, il sabato, il servizio di consegna della spesa in tutta la città. Facendo la spesa, inoltre, sarà possibile raccogliere i punti per avere in omaggio l’esclusivo trolley di Campagna Amica.