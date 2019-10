VENETO – Uomo colpito da meningite: è grave

U n uomo di 48 anni è stato ricoverato in rianimazione all’Ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso) per meningite meningococcica. Lo rende noto oggi la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ulss 2.

Il paziente è stato accompagnato dai familiari all’Ambulatorio della Guardia Medica di Castelfranco sabato sera con un quadro già importante, con cefalea molto intensa, febbre elevata, petecchie, stato sensorio compromesso. Il medico ha immediatamente attivato il 118 per il trasporto in ospedale, dove è stato ricoverato. La prognosi è riservata, il quadro sembra evolvere positivamente rispetto alla gravità dell’esordio.

Non appena avuta la conferma che si trattava di un caso di meningite da meningococco, il Dipartimento di Prevenzione di Asolo (Treviso) ha contattato familiari e colleghi di lavoro dell’uomo per l’avvio della profilassi che interesserà, complessivamente, una quindicina di persone. (ANSA).