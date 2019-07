Torna Montecchio Marittima dal 31 luglio al 4 agosto

Torna l’evento che infuoca l’estate di Montecchio Maggiore! Tornano l’aria di mare e di vacanza, la sabbia e il party più atteso!

È Montecchio Marittima Interplanet 2019, manifestazione realizzata dall’associazione Quadratum con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore. Appuntamento con l’ottava edizione in Piazza Marconi dal 31 luglio al 4 agosto per vivere cinque giorni all’insegna della musica e del divertimento: un evento ormai di caratura nazionale, tanto da essersi aggiudicato al Mugello, per l’edizione 2018, il premio come miglior festa in Italia per le città sotto i 25.000 abitanti.

La spiaggia sarà realizzata grazie alla sabbia trasportata da 11 camion. Il giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20,30 divertimento assicurato anche per i bambini, grazie alle attività di animazione dell’associazione Oibò. La musica per l’aperitivo scatterà tutti i pomeriggi alle 18,30; a seguire gli spettacoli serali, che chiuderanno il mercoledì e il giovedì alle 24, il venerdì e sabato alle 2 e la domenica alle 23,30 (la somministrazione di cibo e bevande sarà interrotta un’ora dopo la chiusura degli spettacoli).

Saranno 60 i volontari impegnati nei 5 giorni di festa, mentre la sicurezza sarà gestita da un team specializzato di 20 persone e sarà sempre presente un’ambulanza con medico.

Sempre sul fronte della sicurezza, è già stata firmata dal sindaco l’ordinanza che per tutta la durata della manifestazione vieta nell’area dell’evento la vendita per asporto e la somministrazione di bevande contenute in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro e/o lattine chiuse. Il divieto vale anche al di fuori dei locali e delle loro pertinenze posti all’interno del perimetro costituito dalle Vie Passau (da Via Lorenzoni a Via IV Novembre) – Via IV Novembre (da Via Passau a Via Roma) – Via Roma (da Via IV Novembre a Piazza Marconi) – Largo Boschetti (da Via Meneguzzo a Via IV Novembre) – Via Trozi (da Viale della Vittoria a Via G.Giuliari). Vietata anche l’introduzione di bottiglie, bicchieri, contenitori in vetro e/o lattine chiuse per il consumo di alimenti e/o bevande all’interno della sopradescritta area.

Le novità dell’edizione 2019.

La prima novità riguarda il gusto: saranno infatti presenti 5 postazioni di street-food per soddisfare tutti i tipi di palati. Sarà inoltre allestita un’area gonfiabili per i bambini, così come gonfiabile sarà il mega igloo bar targato Interplanet (8 metri di diametro).

Avviata quest’anno anche la collaborazione con la fondazione Xylem Watermark: il ricavato della vendita delle magliette marcate Montecchio Marittima – Watermark sarà devoluto ai progetti che in tutto il mondo la fondazione avvia per risolvere problematiche legate all’acqua.

L’impegno della manifestazione sul fronte della sostenibilità è inoltre rafforzato dalla collaborazione con Corona, che per la prima volta in una festa in Veneto metterà a disposizione dei punti di somministrazione le bottiglie realizzate in alluminio completamente riciclabili.

Il programma.

Mercoledì 31 luglio – Welcome to Miami

Per una notte si volerà nella città del divertimento, con speciali animazioni ed effetti, accompagnati dalla voce di Aryfashion e dal dj set di Andrea Bozzi.

Giovedì 1 agosto – Yano Music Machine

Dopo più di 40 anni di console, primo dj al mondo accompagnato da una vera band con centinaia di produzioni discografiche e un grande successo in evoluzione costante, Yano dj decide di far diventare il suo “brand” un format dedicato alla musica alternativa, storicamente definita “afro” con il suo stile inconfondibile.

Il 2018 ha segnato un nuovo passo del suo cammino che lo ha visto mettersi in “regia” della grande novità dell’estate, “Macumba”, uno spettacolo che ha trasformato la semplice esibizione di un dj in uno show ad effetto capace di unire musica e live performance artistica. L’evoluzione del format é esplosa nel nuovo “Skelet-on”, pronto ad infuocare i festival delle migliori piazze nell’estate 2019! Con lui un team selezionato di grandissimi professionisti storici del mondo della notte: dj Ottomix, dj Morgan e la macchina da spettacolo di Antonio Morello “Showzer”.

Venerdì 2 agosto – Crash! The party

Tornano a Montecchio Marittima i RiverBros, accompagnati dalla voce di Mattia De Luca.

Sabato 3 agosto – 90 Wonderland

Il party spettacolo anni 90 più importante d’Italia. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show! Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica, per ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso.

Domenica 4 agosto – Hipnosis

Serata dedicata al meglio della musica hip hop, dancehall e trap del momento, del passato e del futuro. Alla consolle Wosho All, Mr. 3 aka Caba, Ulysses Tales, accompagnati dalla voce di Moova.

Le dichiarazioni.

“Agli organizzatori va il nostro ringraziamento – afferma il sindaco Gianfranco Trapula – perché negli anni hanno saputo creare una manifestazione di fortissimo richiamo, non solo per i giovani, ma anche per le famiglie. La fama di Montecchio Marittima ha varcato i confini regionali e ogni anno si allarga sempre di più”. “Montecchio Marittima all’origine sembrava una pazza idea – commenta il vicesindaco e assessore alle manifestazioni Milena Cecchetto – e invece è la dimostrazione che l’inventiva e l’originalità delle proposte sono elementi determinanti per attirare decine di migliaia di persone, come avvenuto in tutti questi anni”.