Tiepolo250: ville e palazzi aperti alle visite

Tiepolo250 riparte. Hanno riaperto le porte i cinque siti vicentini che ospitano il meglio delle opere di Giambattista Tiepolo, visitabili con un unico biglietto.

Si tratta, nel dettaglio, di palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, palazzo Barbarano, sede del Palladio Museum, villa Valmarana ai Nani a Vicenza, villa Zileri Motterle a Monteviale e villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.

Decine di opere di uno dei più grandi artisti del Settecento che possono essere ammirate e vissute in un percorso unico che parte dal centro storico di Vicenza e arriva alle pendici dei Berici.

Il biglietto Tiepolo250 ha validità fino alla fine del 2021, con la possibilità di visitare ville e palazzi in momenti diversi. Si può acquistare nelle biglietterie delle ville, al Palladio Museum e all’Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Matteotti a Vicenza, oltre che online sul sito www.tiepolo250.com

“Tiepolo250 è un percorso di conoscenza di Giambattista Tiepolo -afferma Marco Guzzonato, consigliere alla cultura della Provincia di Vicenza capofila del progetto- ma è anche un viaggio tra alcune tra le più significative bellezze storiche e architettoniche vicentine. A custodire gli affreschi del Tiepolo sono infatti cinque tra le ville e i palazzi simbolo del nostro territorio. Come il palladiano palazzo Barbarano, oggi sede del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e del Palladio Museum. O il rinascimentale palazzo Chiericati, anch’esso progettato da Andrea Palladio. Il tragitto tra i due va percorso a piedi, lentamente, per apprezzare il centro storico di Vicenza riconosciuto dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità. Di impianto classico sono anche le tre ville venete Valmarana ai Nani, Zileri Motterle e Cordellina Lombardi, complessi monumentali di cui si possono e si devono godere non solo gli ampi saloni interni riccamente decorati, ma anche i parchi storici.”

“Finalmente abbiamo potuto riaprire le porte di palazzi, musei e ville per offrire l’opportunità di conoscere e apprezzare le nostre opere d’arte e le architetture che rendono unico il nostro paesaggio -commenta Simona Siotto, assessore alla cultura del Comune di Vicenza– Tiepolo250, purtroppo, ha sofferto, come tutto il mondo della cultura, di lunghi periodi obbligati di chiusura. E’ giunto ora il momento di riprendere con coraggio e determinazione le attività programmate. Dopo tanti mesi di limitazioni credo che l’opportunità di conoscere l’opera di Tiepolo attraverso luoghi significativi distribuiti tra il centro di Vicenza e il territorio circostante sia un modo per riappropriarci di quanto ci è tanto mancato e di apprezzare le nostre bellezze.”

La visita ai cinque siti è possibile nel rispetto della normativa anti Covid19.

Modalità, giorni e orari di apertura variano non solo di luogo in luogo, ma anche di ordinanza in ordinanza, visto che sono vincolati ai dettami di una normativa in continua e repentina evoluzione.

E’ pertanto necessario monitorare i siti internet dei luoghi e informarsi prima della visita.

Salvo variazioni, questo è il quadro delle aperture:

– villa Valmarana ai Nani è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Dal lunedì al venerdì senza obbligo di prenotazione, sabato e domenica con obbligo di prenotazione al link: https://www.villavalmarana.com/it/booking

– villa Cordellina Lombardi è aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13. Al mercoledì, giovedì, sabato e domenica anche dalle 15 alle 18. Nel fine settimana solo su prenotazione telefonica allo 0444 696085 con almeno un giorno di preavviso

– villa Zileri Motterle è aperta dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 17, al venerdì dalle 10 alle 12.30, alla domenica dalle 10 alle 17 solo su prenotazione da effettuarsi scrivendo a visite@villazileri.com

– Palladio Museum è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 per gruppi (minimo 10 persone) e scuole con prenotazione obbligatoria (T. 0444 323014 accoglienza@palladiomuseum.org). Dal 5 giugno sarà aperto anche sabato e domenica dalle 10 alle 18 per singoli utenti, con prenotazione obbligatoria se sarà ancora necessario

– palazzo Chiericati è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17, ultimo ingresso 16.30. Il sabato e la domenica accesso su prenotazione da effettuare entro il giorno precedente la visita rivolgendosi all’Ufficio booking (contattare il Call center 0444964380 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13 oppure inviare un email a booking@comune.vicenza.it).