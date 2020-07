SVT – Intesa per non cambiare le tariffe

Trasporto Pubblico Locale, intesa tra SVT, comuni e provincia per mantenere invariate le tariffe Nessun aumento, nonostante le difficoltà dovute al Covid-19

L’assessore comunale alla mobilità: “Raggiunto un importante obiettivo grazie ad una proficua sinergia, un atto significativo in questo momento di difficoltà per tutti; pronti a lavorare sulla questione rimborsi”

L’ente di governo per il Trasporto Pubblico Locale del bacino provinciale di Vicenza si è riunito oggi per decidere sulle prossime tariffe da applicare per gli utenti per l’anno 2020/2021, alla presenza dei vertici della società SVT e dei rappresentanti della provincia e dei comuni facenti parte dell’ente, tra cui Vicenza con l’assessore alla mobilità.

Con voto unanime è stato deliberato di confermare le tariffe attualmente in vigore per i servizi urbani ed extraurbani.

“Nonostante la situazione di difficoltà economica causata dalle maggiori spese per far fronte all’adozione di misure anti Covid – fa sapere l’assessore comunale alla mobilità – è stato deciso di non gravare sulle tasche degli utenti per cui non è previsto alcun aumento. È stato raggiunto un obiettivo davvero importante grazie ad una proficua sinergia tra SVT, provincia e comuni ed ora siamo pronti a lavorare, per il prossimo futuro, rispetto alle indicazioni che ci arriveranno da Governo e Regione sulle modalità di ristorazione degli abbonamenti non utilizzati durante il lockdown”.