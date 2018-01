SPORT – Rugby, colpaccio dei Rangers: preso Mirco Bergamasco

La Rangers Rugby Vicenza ha raggiunto un accordo sportivo con il giocatore della nazionale Mirco Bergamasco. Il 34enne di Padova, con 89 presenze internazionali e 256 punti con la maglia dell’Italia, tre partecipazioni alla Rugby World Cup, due scudetti di Francia e una partecipazione alla Rugby League World Cup, giocherà a Vicenza sino alla fine di questa stagione sportiva. Bergamasco ha già sostenuto i primi allenamenti in biancorosso agli ordini di Coach Cipriani, il tesseramento è stato confermato e domenica quindi potrebbe già giocare in azione nella sfida con il Valpolicella Rugby. “Sono stato contattato dal direttore tecnico Fabio Coppo che mi ha presentato il vicepresidente Luigi Battistolli già qualche mese fa – racconta Bergamasco – il mio incontro con lui è stato determinante nella scelta di venire a Vicenza. Sono rientrato dalla Coppa del Mondo di Rugby League in Australia a fine novembre ed erolibero da tutti contratti da dicembre. È qui che Luigi Battistolli mi ha contattato nuovamente per finire il campionato a partire da gennaio 2018 ed è così che da martedì scorso, è iniziata l’avventura con la Rangers Rugby Vicenza”.