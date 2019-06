Spiorock Festival, via Piazzetta e via Giuriato chiuse in alcuni tratti dal 27 al 30 giugno

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delll’edizione 2019 dello Spiorock Festival, in programma fino al 30 giugno, nel quartiere di San Pio X saranno necessarie alcune modifche alla circolazione.

Dalle 18.30 a mezzanotte e mezza di oggi, sabato 29 e domenica 30 giugno saranno chiuse al traffico via Piazzetta, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Giuriato e l’ingresso dei carrai dei civici dal 5 all’11, e via Giuriato nel tratto che va dall’incrocio con via Rumor e l’incrocio con via Tornieri, compresa la pista ciclabile.