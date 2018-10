SCHIO – La città capitale del Kart

Il 27 e 28 ottobre prossimi si svolgerà a Schio nel Piazzale Pubblici Spettacoli, la prima edizione di Schio Kart, iniziativa organizzata dal Rally Club Isola Vicentina e rivolta principalmente ai bambini e ragazzi delle scuole primarie. Nella conferenza stampa in cui è stata presentata l’iniziativa, l’Assessore allo Sport Aldo Munarini si è detto soddisfatto di questa ennesima occasione sportiva per la città dando spazio a una disciplina da cui sono nati tanti campioni di Formula 1 e che comunque offre anche la possibilità di avviare progetti di educazione alla guida nelle scuole.“Il karting forma i ragazzi alla guida sicura” ha confermato Luigi Battistolli, Presidente ACI Vicenza da ottobre 2017 – uno fra i piloti di spicco del rally negli anni ’70-’80-’90 che continua tutt’ora a vincere nei rally delle autostoriche e con un palmares invidiabile. La manifestazione è infatti patrocinata anche dall’ACI, che riconosce il legame forte e vivace che Schio ha con il mondo del Rally

Anche Andrea Zemin – giovane campione di 24 anni campione mondiale di kart categoria shifter ha testimoniato come l’esperienza che si matura con la guida dei go-kart si porti poi nella guida di tutti i giorni, con qualsiasi condizione

Renzo De Tomasi, Presidente Rally Club Isola che da anni organizza il Rally Storico Campagnolo (riproposto a Schio da 4) ha illustrato il progetto, già attivo nel Comune di Isola Vicentina, un vero piano educativo per giovani e mondo dei motori.

Il Sindaco Valter Orsi ha ribadito la garanzia di qualità e sicurezza che contraddistinguono questa iniziativa, data l’affidabilità ed esperienza degli organizzatori.

Appuntamento dunque a sabato 27 ottobre dalle 10.00 alle 22.00 e a domenica 28 ottobre dalle 10.00 alle 18.00. Oltre a uno stand per l’accoglienza dei ragazzi e un punto di ristoro con panini e bibite, ci saranno due piste:

– una dove i ragazzi potranno guidare in tutta sicurezza i kart, sia noleggiandoli, sia portando i propri

– una pista ovale per i più piccoli alle prime armi

Il campione Andrea Zemin porterà due dei suoi kart simbolo: quello con cui ha iniziato e uno di quelli con cui ha vinto, oltre a tute e caschi di gara.