Sammy Basso, 24 anni fantastici: per il compleanno una festa e gli auguri di Jovanotti

Sammy Basso ha compiuto ieri 24 anni e ha voluto festeggiarli alla grande: il giovane bassanese, impegnato in prima persona nello studio e la ricerca sulla progenia, la malattia dell’invecchiamento precoce di cui è affetto e di cui è ormai simbolo, ha festeggiato ieri sera in una discoteca di Tezze sul Brenta, con quasi 500 amici. Tra gli auguri dei suoi tanti sostenitori, Sammuy ha ricevuto anche quelli di Zaia e di Jovanotti. Lorenzo Cherubini, infatti, è stato presente con un videomessaggio di auguri: «È straordinario, io posso prenderti in braccio ma la tua statura è immensa. Per l’amore che sai dare e che è tutto intorno a te»: ha detto il cantante e amico di Sammy. La festa è proseguita poi con un concerto dei Rumatera e l’annuncio della nuova edizione della «Sammy Runs Brenta».