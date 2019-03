Pista ciclabile di via Roggia di Mezzo, iniziati i lavori

Partiti i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo via Roggia di Mezzo. Il percorso si snoderà lungo il lato destro della strada (in direzione Montecchio Maggiore), partendo dal ponte sul fiume Guà fino all’incrocio con via Roggia di Sopra, per complessivi 135 metri di lunghezza. L’intervento, sostenuto da una spesa comunale di circa 100.000 euro, prevede anche l’allargamento dagli attuali 85 centimetri ad un metro e mezzo del marciapiede sul ponte, lungo 34 metri.

La pista ciclabile avrà una larghezza di 2,5 metri, grazie alla realizzazione di un terrapieno oltre il ciglio della strada.

“Abbiamo finalmente iniziato dei lavori molto attesi – spiega il sindaco Antonio Tonello –, che daranno la possibilità agli abitanti di via Roggia di Mezzo e non solo di spostarsi a piedi e in bicicletta con maggiore sicurezza in una strada molto trafficata. Andremo così a creare un percorso protetto che collega via Papa Giovanni XXIII con la pista ciclabile del Chiampo ed il centro del paese”.

“Questi lavori – afferma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Diego Zaffari – si inseriscono in un progetto più ampio riguardante la zona oltre Guà, che prevede nei prossimi mesi, in concomitanza con i lavori di Acque del Chiampo per l’installazione dei nuovi filtri dell’acquedotto, la realizzazione anche di un marciapiede che dal termine della pista ciclabile giungerà fino all’incrocio con via Corcironda, per il quale abbiamo previsto una spesa di 300.000 euro”.