Per San Valentino… adotta un Papero

“Il regalo migliore per San Valentino? Una dose di concentrato d’amore. Donare qualcosa a chi ha bisogno spesso riempie il cuore più di tante sorprese, scontate e di valore economico. La solidarietà, infatti, presuppone una riflessione, il fatto di aver pensato di far del bene ad altri, spesso sconosciuti, che hanno davvero bisogno”. Con queste parole la presidente di Vicenza for Children, Coralba Scarrico, lancia la campagna di raccolta fondi San Valentino 2021.

L’Associazione vicentina, che da anni opera a favore del Dipartimento di Pediatria di Vicenza, e non solo, per raccogliere fondi finalizzati a migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, ha coniato anche uno slogan per l’occasione: “Un Papero è per sempre”. E l’invito è inequivocabile: “Quest’anno scegli di adottare un Papero e regala un gioiello della linea Vicenza for Children a chi ami! Il tuo gesto contribuirà a sostenere e supportare un bambino malato. Entra nel circolo dell’Amore e scegli di tendere la mano a chi è in difficoltà, perché è nel dare che riceviamo”.

“La vita di tutti noi nell’ultimo anno è stata scandita dalle chiusure, dalle zone, dalle mascherine. Tutti elementi ai quali nessuno avrebbe mai pensato in precedenza. Dobbiamo cercare di liberarci – conclude la presidente Scarrico – di queste catene, con intelligenza, attenzione e rispetto, ma dobbiamo andare avanti e riappropriarci della nostra vita. Pensiamo alle persone che amiamo che ci stanno a fianco e compiamo ogni giorno dei piccoli gesti d’affetto e riconoscenza. Adottare un Papero significa non voltarsi dall’altra parte, quando si può fare qualcosa, di fronte a tanti piccoli malati e costretti ad affrontare delle prove difficili”.