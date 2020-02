Parità Dollaro-Euro

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Che sia finalmente arrivata la volta della parità tra dollaro ed euro ? Di sicuro Donald Trump non potrà essere particolarmente felice di avere un dollaro eccessivamente forte, perché significherebbe frenare le esportazioni statunitensi, rallentando di conseguenza l’intera economia.

Il raffronto del cambio euro dollaro nasce di fatto nel 1999 quando l’euro viene introdotto nelle tasche dei cittadini europei, con un minimo storico a quota 0,83 dollari toccato nel 2001 ed un massimo storico a quota 1,60 dollari toccato durante il 2008 in piena crisi finanziaria.

Già il 2019 dopo che Yellen aveva deciso di alzare il tasso di interessi USA sembrava l’anno giusto per raggiungere la parità, cosa che poi invece non è accaduta.

Ovvio che i mercati siano particolarmente attenti e sensibili a queste due monete, in primis perché l’economia statunitense è la prima al mondo e poi perché l’Europa è pur sempre un partner commerciale importantissimo sia per gli USA che per l’Oriente.

Ad oggi il supereuro che tanto spaventò i mercati delle esportazioni un anno fa sembra solo un lontano ricordo. E’ altresì vero che durante l’anno appena iniziato i mercati finanziari saranno sempre più oggetto di attenzione da parte delle persone e da parte degli operatori, tutti in cerca di occasioni interessanti per far fruttare i propri capitali.

Lo stesso mercato del Forex Market, cioè il mercato delle valute, dove anche gli investitori possono trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio, non passerà di certo inosservato.

Nell’anno delle elezioni americane solo il fattore Trump potrebbe rendere il biglietto verde debole per rendere più forte l’economia statunitense e più probabile una sua rielezione, portando avanti la sua politica deflazionistica.

I giochi sono solo all’inizio, non ci resta che attendere per vedere finalmente la parità.