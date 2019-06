Ospedale di Santorso, sabato chiusura per il Santo Patrono

L’Ulss 7 Pedemontana segnala ai cittadini che sabato 29 giugno, per la festività del Santo Patrono di Schio, alcuni servizi non saranno attivi. Più nel dettaglio, gli sportelli CUP di Schio e Santorso saranno chiusi al pubblico e verrà sospesa l’attività dei Medici di Medicina Generale che afferiscono al territorio dell’ex Distretto di Schio (Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Malo, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Tonezza del Cimone, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico) con attivazione della continuità assistenziale a partire dal pomeriggio del 28 giugno. Si informa che le attività all’Ospedale di Santorso si svolgeranno invece come nei giorni festivi: l’attività programmata sarà dunque sospesa e saranno garantite le urgenze dal personale reperibile; l’Ufficio Cassa, i Poliambulatori, il Polo Endoscopico saranno chiusi; i prelievi di sangue del Laboratorio Analisi non verranno effettuati. Osserverà la festività del Santo Patrono di Schio anche il Servizio Vaccinazioni presso la Casa della Salute di Schio.