Nomadland miglior film per la critica Usa

Continua la marcia trionfale di Nomadland. La pellicola diretta da Chloé Zhao è stata infatti premiata dalla critica americana come ‘Miglior Film’.

La National Society of Film Critics lo ha scelto anche per le categorie ‘Miglior Fotografia’, ‘Miglior Regista’ e ‘Miglior Attrice’ (Frances McDormand).

Il film, adattamento cinematografico del libro della giornalista Jessica Bruder Nomadland – Un racconto d’inchiesta (2017), ha vinto anche il Leone d’oro alla 77/a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Delusione invece per ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, ultimo film per Chadwick Boseman prima di morire per un cancro al pancreas.

Anche se dato per favorito, per il defunto attore non è arrivato il premio come ‘Miglior Attore’. Boseman è stato anche escluso dalla categoria ‘Miglior Attore non protagonista’ per il suo ruolo in ‘Da 5 Bloods’. (ANSA).