Nascono le attività di edutainment firmate Gardaland per le famiglie in quarantena

L’emergenza Coronavirus purtroppo non si ferma e, mentre continuano gli inviti da parte delle istituzioni a restare a casa, le famiglie sono sempre alla ricerca di nuove attività per trascorrere il tempo insieme in modo divertente ed educativo.

Gardaland Resort si è dunque attivato per proporre, attraverso i suoi canali social e il sito web, divertenti attività pensate appositamente per le famiglie e, in particolare, per i bambini che sono a casa da scuola.

Sulla pagina Facebook di Gardaland, ad esempio, è possibile seguire un semplice video tutorial per imparare a disegnare l’amata mascotte Prezzemolo, guidati direttamente dal suo autore, Lorenzo De Pretto; piccoli e grandi artisti possono così cimentarsi nel disegno e poi condividere la loro creazione con Gardaland, che li raccoglierà per creare un originale album.

Diverse proposte per i più piccoli arrivano anche da Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario tematizzato situato all’interno di Gardaland Resort, che ha come mission la salvaguardia degli ambienti marini.

Accedendo al sito dell’Acquario gardalandsealife.it nella sezione Oceano Interattivo, è infatti possibile scaricare i disegni stilizzati di diverse specie di pesci che i bambini possono poi colorare con pennarelli e matite, dando libero sfogo alla loro fantasia.

I disegni potranno poi essere conservati in vista di una successiva visita all’Acquario, quando i bambini potranno far prendere vita… alle loro creazioni. Presso la nuova sala Oceano Interattivo, infatti, i piccoli Visitatori potranno posizionare i loro disegni in uno scanner dal quale verranno proiettati su uno schermo tridimensionale, andando così a popolare un grande acquario virtuale, interamente creato dai bambini.

Un’attività simile è presente anche sul profilo Instagram @gardalandsealife: nelle storie in evidenza “Oceano Interattivo” si possono scegliere i propri pesci preferiti, fare uno screenshot, colorarli usando gli strumenti delle IG Stories e poi condividere le proprie creazioni menzionando il profilo dell’Acquario.

Sempre nella pagina Instagram dell’Acquario, attraverso divertenti quiz, i bambini potranno scoprire aneddoti curiosi sulle specie di pesci che stanno colorando: i pesci pagliaccio, ad esempio, popolano le barriere coralline e vivono in simbiosi con gli anemoni, essendo immuni al veleno dei loro tentacoli; il loro habitat è però a rischio a causa dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici.

L’obiettivo che l’Acquario cerca di raggiungere, anche in questo momento difficile in cui si avverte più che mai la necessità di salvaguardare la natura, è che i bambini oltre a intrattenersi attraverso questa attività, imparino a conoscere, apprezzare e rispettare sempre di più le diverse specie che popolano il nostro pianeta.

Ma non finisce qui perché anche Leo, Honey e Davy Jones, i leoni marini ospiti di Gardaland SEA LIFE Aquarium, si sono voluti mobilitare per lanciare un messaggio importante: attraverso un simpatico video hanno voluto ricordare a tutti quali sono le regole da rispettare per minimizzare il contagio, come evitare il contatto fisico, mantenere le distanze, usare l’incavo del gomito per starnutire e tossire e lavarsi spesso le mani.