Montegalda, riaprono punti prelievi e sportello amministrativo dell’Ulss

Un altro piccolo pezzo di normalità riconquistata: dalla settimana prossima a Montegalda riaprirà al pubblico la sede di Distretto, con i servizi del Punto Prelievi e dello Sportello Amministrativo Distrettuale che erano stati temporaneamente sospesi prima per il lockdown e successivamente per la necessità di reperire quanti più infermieri possibile (ma anche personale amministrativo) per l’effettuazione dei tamponi e per la gestione delle altre attività di prevenzione e contenimento del contagio.

Entrambi i servizi riapriranno con le medesime modalità e frequenze di prima, dunque il Punto Prelievi sarà accessibile il martedì mattina ogni due settimane.

Inoltre dal 14 settembre riaprirà al pubblico anche lo Sportello Amministrativo, nelle stesse giornate e orari del passato: il martedì e giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30.

Va precisato che, come in passato, il Punto Prelievi è riservato agli esenti ticket, dunque agli utenti più fragili per i quali è particolarmente importante disporre del servizio vicino a casa.

Inoltre, essendo martedì 8 settembre una giornata festiva, la settimana prossima il Punto Prelievi sarà eccezionalmente aperto venerdì 11.