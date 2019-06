MAZZINI 39, APERITIVI E MUSICA IN TERRAZZA AL TCVI: TUTTI I MERCOLEDì SERA D’ESTATE

È senza dubbio sotto il segno della musica l’estate del TCVI: musica di qualità, di tanti generi, proposte differenziate per tutti i pubblici, di tutte le età, divertimento e intrattenimento di qualità assicurati. Musica classica, con particolare attenzione all’opera, con la rassegna internazionale Music for Life diretta dal maestro Stefano Vignati, che ritorna, per il secondo anno consecutivo e che vede protagonisti i giovani musicisti che frequentano le università americane, in veste di strumentisti e cantanti, impegnati nel repertorio della migliore tradizione operistica.

Ma tornano anche gli appuntamenti di Mazzini 39, la Terrazza all’aperto del Teatro Comunale con serate live e dj set, eventi aperti al pubblico, per animare lo spazio open con musica dal vivo e intrattenimento di vario genere, in programma tutti i mercoledì (tranne il 14 agosto), fino al 4 settembre a partire dalle 19.00.

Gli aperitivi musicali in terrazza al TCVI, organizzati dalla Fondazione in collaborazione con YOLO (You Only Live Once) società di organizzazione e creazione eventi, concept e format per discoteche, festival e piazze, sono inseriti nella programmazione di “L’Estate a Vicenza 2019” in collaborazione con il Comune di Vicenza.

A Mazzini 39, la terrazza del TCVI, le serate iniziano alle 19.00 con l’aperitivo e proseguono con la musica dal vivo, un mix di atmosfere caraibiche e ritmi sudamericani, musica di intrattenimento, disco live e dj set, appuntamenti imperdibili e di sicuro gradimento per il pubblico giovane. In caso di maltempo gli aperitivi musicali del mercoledì vengono annullati; l’entrata è libera. Il format creato da Yolo – realtà vicentina attiva nel Nord Est che gestisce marchi musicali nell’ambito dell’entertainment&leisure – per Mazzini 39 è firmato da DJ Zax e VISE mc. Musica, animazione & drinks sono curate da Yolo in collaborazione con Amis Club Vicenza.

Gli appuntamenti musicali del mercoledì di Mazzini 39, proseguiranno per tutta l’estate (escluso mercoledì 14 agosto), fino a mercoledì 4 settembre.