Maistrello (Cicero-Rucco Sindaco): “Mobilità cittadina, la priorità alla sicurezza”

“Ci auspichiamo una nuova stagione per la mobilità cittadina, che recuperi anche in materia di sicurezza, oggi dimenticata ma che deve essere invece elemento qualificante fin dalla progettazione.”.

Sergio Maistrello, candidato della lista “CICERO…impegno a 360°” ed esperto in tema di sicurezza ed educazione stradale, interviene avanzando una proposta in tema di progettazione e gestione della mobilità cittadina nonché educazione stradale.

“Troppe realizzazioni di questa amministrazione, a firma Dalla Pozza, sembrano aver completamente tralasciato l’aspetto della sicurezza per gli utenti della strada, siano essi automobilisti, ciclisti o pedoni: restringimenti, piste ciclabili spezzettate, attraversamenti pedonali invisibili, segnaletica mancante o sbagliata, corsie bus male utilizzate, sistemi sanzionatori utilizzati per fare cassa anziché prevenzione. Ma, soprattutto e con grande rammarico, possiamo dire che -dati alla mano- gli incidenti non sono diminuiti e la gravità, anzi, è aumentata. È ora che la sicurezza stradale torni al centro delle scelte di mobilità e ciò fin dalla progettazione di ogni intervento sulla rete stradale: propongo di inserire nella fase di progettazione una specifica valutazione, a cura di un ufficio dedicato, sulla sicurezza e sugli impatti in termini di sicurezza della circolazione. Questo passaggio deve poter risolvere storture e visioni di parte in una progettazione che, troppo spesso, è calata dall’alto e non si confronta neppure con i residenti più direttamente interessati. Ogni progetto deve migliorare la città, anche in termini di sicurezza della circolazione: le risorse ci sono perché basterebbe destinare a questo importante aspetto anche solo una piccola parte degli introiti delle multe, come più volte richiesto dal Consigliere Claudio Cicero.

Un secondo importante aspetto è l’educazione stradale: a Vicenza abbiamo a disposizione un impianto bellissimo, dedicato all’educazione stradale dei più piccoli. E’ l’impianto di via Bellini, dimenticato da questa amministrazione e decisamente sotto-utilizzato, per non dire sconosciuto. Il mio impegno è per la valorizzazione di questo impianto, con educazione stradale offerta a tutte le scuole. Il valore di una vita umana, sottratta ad un incidente stradale, non è misurabile: è ora di impegnarsi concretamente e non solo con azioni spot”.