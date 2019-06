Lotto e LR Vicenza svelano le nuove maglie per la stagione 2019-2020

In occasione dell’incontro ufficiale di presentazione del nuovo “mister” biancorosso Domenico (Mimmo) De Carlo, LR Vicenza e Lotto Sport Italia, l’azienda italiana leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo sport e il tempo libero, hanno svelato ai tifosi anche le nuove maglie del campionato 2019/2020, che debutteranno sul campo da gioco fin dalla prima partita. Grande entusiasmo allo stadio Menti dove le divise sono state svelate in anteprima, davanti a circa 4.000 tifosi biancorossi che hanno gremito il settore di Curva Sud.

La partnership tra LR Vicenza e Lotto Sport Italia – raccontata sul palco da Andrea Tomat e Renzo Rosso – comprende la fornitura di abbigliamento e accessori dalla prima squadra alle femminili e giovanili.

Il team creativo di Lotto insieme ai designer di Diesel hanno progettato e realizzato i kit da gioco con cui i giocatori del club scenderanno in campo sia in casa che in trasferta.

La nuova divisa Home presenta un design che combina modernità e tradizione. La maglia è infatti ispirata alla storica maglia del 1978 indossata, tra gli altri, da Paolo Rossi. Riprende le bande verticali bianche-rosse con la stessa larghezza e lo stile del tempo. Dal punto di vista tecnico è realizzata in Polyester Dots a lavorazione jacquard. La texture crea un effetto lucido-opaco che evidenzia il disegno optical caratteristico della maglia Lotto del Vicenza 1997-98. Il tessuto al tatto è liscio garantendo il massimo comfort durante l’attività sportiva. I pantaloncini sono in Polyester Stretch 145, un tessuto in microfibra dalla texture uniforme e compatta, setosa e morbida. Dona un ottimo comfort ed una piacevole sensazione durante la performance sportiva.

Alcuni dettagli la impreziosiscono ulteriormente: il collo smacchinato a V è molto profondo, caratteristico del tempo, con una particolare lavorazione ad effetto forato che richiama il disegno jacquard della maglia. Nel retro è presente in contrasto la scritta L.R. Vicenza che impreziosisce il collo. La R blu, simbolo storico di Lane Rossi, presenta un patch ricamato a punto catenella, caratteristico dell’epoca. Il fondo manica presenta una costruzione particolare che conferisce un effetto a doppio fondo. La Losanga, il simbolo di Lotto, bianca in contrasto presenta una micro-texture di triangoli che richiama un effetto diamantato particolarmente luminoso. Gli shorts sono bianchi con lo stesso effetto a doppio fondo delle maniche.

La seconda maglia all black richiama invece la maglia Lotto del Vicenza del 1997-98, anno della semifinale della Coppa delle Coppe, e si presenta con gli stessi tessuti della prima. Il colletto a V smacchinato in questo caso è a polo con righe bicolor bianche-rosse. Nel retro è presente in contrasto la scritta L.R. Vicenza che impreziosisce il collo. Sui fianchi sono presenti delle righe bicolor bianche-rosse che richiamano gli stessi particolari presenti sul colletto e sui calzettoni. Il patch R di Lane Rossi in questo caso è in una variante bianca su tondo rosso utilizzata al tempo, sempre ricamato a punto catenella che ricorda la coccarda della Coppa Italia presente nelle maglie Lotto del 1997-98.

Sia maniche che pantaloncini presentano una costruzione particolare che conferisce un effetto a doppio fondo. La Losanga sul petto è rossa in contrasto sul petto e bianca su maniche e pantaloncini.

I calzettoni hanno una banda rossa e una banda bianca sul polpaccio.

Le nuove divise saranno in vendita sul sito ufficiale di Lotto Sport Italia e nei punti vendita dell’area vicentina già a partire dai prossimi giorni.