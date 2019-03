Le imprenditrici di Coldiretti Vicenza in aula per progettare il territorio

Le agricoltrici di Coldiretti Vicenza studiano il territorio e progettano il futuro. Sono quindici le dirigenti iscritte al corso di formazione iniziato in questi giorni nella sede provinciale. Obiettivo dell’intervento formativo è fare sinergia tra paesaggio, impresa, prodotto per sviluppare modelli competitivi per il sistema economico. Oggetto delle 50 ore di lezione: il cliente, il consumatore, il turista, il fruitore delle attività proposte da ogni singola fattoria pronta a mettere in campo valori come quello ambientale, culturale, enogastronomico, storico. “Sulla capacità di fare rete – spiega Michela Menti responsabile delle imprenditrici vicentine – la parte femminile agricola ha molto da dire. Non c’è concorrenza né competizione – aggiunge – piuttosto solidarietà e atteggiamento positivo nei confronti delle sfide che interessano il settore primario. Come gruppo – continua – puntiamo sull’impegno nella struttura e soprattutto verso la società, per essere all’altezza del nostro ruolo di responsabilità oltre al buon senso è strategica la conoscenza di materie e discipline anche giuridiche. Tornare in aula è una bella esperienza se vissuta con la maturità di chi è titolare, o deve occuparsi di bilancio oppure di marketing”. Per Michela Menti l’imperativo è la preparazione abbinata a momenti di aggregazione sociale di confronto. “Il programma completo prevede anche un viaggio studio – conclude – che ci porterà a visitare altre realtà gestite da colleghe che hanno investito nella campagna per la qualità della vita di tutti”.