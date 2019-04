Lavoro, domani “Welfare-Day” in tutto il Veneto

LAVORO: GIOVEDÌ 11 ‘WELFARE-DAY’ IN TUTTO IL VENETO PER PROMUOVERE PREVIDENZA E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVE

Un convegno allo Iuav di Venezia, 30 incontri nel territorio regionale, 50 camper itineranti in movimento e 200 Infopoint presso aziende, sindacati, associazioni di categoria, centri di formazione, scuole, camere di commercio, banche e assicurazioni: giovedì 11 aprile in tutto il Veneto è la Giornata del Welfare, evento di conoscenza e di promozione tra i lavoratori della previdenza complementare integrativa e dell’assistenza sanitaria integrativa.

L’iniziativa è della Regione Veneto, che attraverso Veneto Welfare e Veneto Lavoro, ha avviato una campagna di sensibilizzazione e di formazione per convincere lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi a crearsi, su base volontaria, la ‘seconda gamba’ del proprio futuro previdenziale e assicurativo, integrando la copertura pubblica.

Secondo i dati forniti da Covip (la commissione di vigilanza sui fondi pensione), in Italia solo un lavoratore su 4 aderisce ad un fondo previdenziale integrativo. In Veneto la percentuale sale a uno su 3, grazie anche al primo fondo previdenziale territoriale Solidarietà Veneto. Ma, in prospettiva, il ricorso alla pensione complementare dovrà diventare universale, per garantire a tutti i lavoratori assegni pensionistici dignitosi. I bassi stipendi, il passaggio al metodo di calcolo contributivo e l’allungamento delle speranze di vita renderanno infatti sempre più esigua la copertura pensionistica del sistema pubblico. Analogo ragionamento va fatto per la sanità: nonostante il servizio sanitario pubblico, continua ad aumentare il ricorso alla sanità privata. In media ogni italiano – ha calcolato la Bocconi di Milano – spende 560 euro l’anno in cure rivolgendosi alla sanità privata. I veneti in media spendono 642 euro per prestazioni non coperte dal servizio sanitario. Ma solo il 22 per cento risulta aderire ad una assicurazione sanitaria integrativa o di categoria.

Il “Veneto welfare day” sarà occasione per spiegare a lavoratori e ad aziende che aderire alla previdenza complementare integrativa e a formule di sanità integrativa rappresenta una opportunità economica, perché beneficia di agevolazioni fiscali che altre forme di risparmio non hanno, e offre una sicurezza per il futuro, con modeste forme di accantonamento. Previdenza e polizza sanitaria integrativa, infatti, non sono appannaggio dei più ricchi, ma una possibilità accessibile a tutti, specie se compresi nei contratti aziendali.

Oggi le imprese attive in termini di welfare aziendale sono oltre la metà del totale (erano il 25% nel 2016) e il 20% attua una politica di welfare particolarmente articolata e strutturata. Ad essere aumentato è in particolare il coinvolgimento delle piccole e medie imprese. Nonostante questo, la conoscenza del welfare aziendale rimane abbastanza limitata: solamente il 26,7% delle imprese e il 17,6% dei lavoratori ne ha una conoscenza precisa sotto il profilo normativo.

Scopo degli eventi e appuntamenti territoriali di giovedì sarà proprio quello di informare e responsabilizzare i lavoratori, e di sensibilizzare le aziende, per far conoscere opportunità e vantaggi del welfare integrativo e promuovere il ricorso – nella contrattazione di secondo livello – a strumenti assicurativi e previdenziali aggiuntivi a quelli previsti dagli obblighi vigenti.Il programma completo della giornata Veneto Welfare Day è consultabile sul sito: https://www.venetowelfare.com/eventi-welfare-day