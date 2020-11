L.R. VICENZA – Pontisso positivo e con legamento crociato rotto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“La società LR Vicenza comunica che dai tamponi molecolari effettuati ieri pomeriggio, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al COVID-19 del calciatore Simone Pontisso che si aggiunge ai casi comunicati in precedenza. Il calciatore si trova in isolamento domiciliare.

Il gruppo squadra sarà nuovamente sottoposto a tampone nella giornata di domani, venerdì 13 novembre, come da protocollo vigente. Inoltre questa settimana gli allenamenti si svolgeranno in forma individuale, senza l’utilizzo di ambienti comuni”

In seguito all’infortunio subìto sabato 7 novembre, Simone Pontisso è stato sottoposto ieri a consulenza ortopedica da parte del Prof. Alberto Momoli, Primario di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, alla presenza del Resp. Sanitario del LR Vicenza, Dott. Giovanni Ragazzi.

Sulla base del riscontro clinico e della risonanza magnetica nucleare è stata confermata la prima diagnosi clinica di trauma distorsivo del ginocchio sinistro, con rottura del legamento crociato anteriore.

E’ stata posta indicazione chirurgica, con tempi e modalità che verranno definiti e comunicati successivamente”