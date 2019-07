Inquinamento dell’aria, sottoscritto a Treviso il protocollo per il coordinamento tra i capoluoghi del Veneto

E’ stato sottoscritto ieri a Treviso il protocollo d’intesa tra i capoluoghi del Veneto per il coordinamento delle attività di supporto delle azioni previste nel piano regionale di tutela e di risanamento dell’atmosfera finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili.

Per Vicenza era presente l’assessore con delega all’ambiente Simona Siotto che sottolinea come il protocollo, frutto di un lavoro di mesi, nasca dalla consapevolezza che l’inquinamento atmosferico da polveri sottili rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano, con rilevanti e comprovati effetti negativi sulla salute delle persone, e che solo soluzioni sinergiche e coordinate possono produrre risultati apprezzabili e duraturi.

La sottoscrizione del protocollo rappresenta dunque l’inizio di un percorso condiviso, a livello tanto comunale quanto regionale, di politiche ambientali comuni per ridurre l’inquinamento dell’aria.

I Comuni aderenti concorderanno attività di supporto alle azioni già previste nel piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.

Ieri, ad esempio, si è deciso di dare il vai ad un bando di concorso per la realizzazione dei loghi del “Protocollo aria” e dell’iniziativa “Attenti alle porte”.

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione per valorizzare comportamenti positivi e virtuosi, attuati da quegli esercenti che, in un’ottica di sostenibilità e di lotta agli sprechi, decidano volontariamente di tenere le porte di ingresso chiuse, in presenza di un impianto di riscaldamento o di raffrescamento acceso.

Del logo vincitore del concorso potranno avvalersi tutti gli esercizi aderenti all’iniziativa, in modo da contribuire a veicolare questo messaggio positivo ad un’ampia categoria di cittadini.