IEG – Abilmente porta la creatività in giro per l’Italia

Creatività a 360°, moda sostenibile Do It Yourself, decine di corsi e workshop con cui mettersi alla prova ed imparare nuove tecniche, scoprendo nuove passioni: tornano gli immancabili appuntamenti autunnali di Abilmente, il Salone delle Idee Creative organizzato da Italian Exhibition Group SpA (IEG), che per il 2019 è pronto ad accogliere l’entusiasmo delle crafter italiane in Fiera di Roma dal 26 al 29 Settembre e nel quartiere fieristico di Vicenza dal 17 al 20 Ottobre.

E sono tante le sorprese – alcune in rampa di lancio veramente imperdibili – che IEG sta confezionando per le appassionate e le professioniste dell’handmade che da anni contribuiscono a rendere Abilmente la manifestazione per eccellenza tra le community del patchwork, del cucito creativo, della moda fai da te, del découpage, della calligrafia, dell’home decor e molto altro.

Attesi volti noti e personaggi di spicco del settore, guest star, influencer, blogger e youtuber che animeranno e coinvolgeranno il pubblico in un ricco programma di corsi di formazione – alcuni dedicati anche a scuole e insegnanti –, liveshow ed eventi esperienziali dal carattere interattivo.

Tra le tante novità spicca #instaembroidery, il progetto nato dalla collaborazione con la nota testata di settore Giuliana Ricama che vedrà protagoniste le ricamatrici che, grazie ad Instagram, sono diventate delle vere e proprie influencer del settore, eco assoluto del grande ritorno della passione verso ago e filo anche nelle generazioni più giovani.

Confermate tutte le aree cult della manifestazione, come La Via delle Idee, lo spazio interattivo ed esperienziale presente a Roma e a Vicenza che ospiterà alcune delle creative italiane e straniere più in voga del momento, oltre a “Cucito su di te – Dressmaking LAB”, l’area laboratorio di Abilmente Vicenza sviluppata in collaborazione con Gaia Segattini.

A grande richiesta Abilmente Roma si presenta rinnovando la partnership con quattro giorni di pura festa in uno stand dove i protagonisti saranno i colori e l’intenso programma di workshop Flying Tiger Copenhagen, per creativi (già disponibile nel sito della manifestazione), che formeranno l’ambiente ideale mettersi all’opera con tantissimi laboratori pensati per stimolare l’inventiva e la creatività, dove non mancano i progetti dedicati anche ai più piccoli nell’iniziativa trasversale di Abilmente 4 Kids.