I cinque ‘alfieri’ di FdI incontrano i coordinatore regionale

Il Coordinatore regionale veneto di Fratelli d’Italia, Sen. Luca De Carlo, ha incontrato oggi a Mestre i 5 eletti in Consiglio regionale del Veneto del Partito di Giorgia Meloni: si tratta di Elena Donazzan, Daniele Polato, Tommaso Razzolini, Enoch Soranzo e Raffaele Speranzon.

“Quello di oggi è stato il primo di tanti incontri, un’utile occasione per congratularmi con gli eletti e per fare con loro un primo punto della situazione in Veneto, anche tracciando alcuni indirizzi politici sulle principali partite che li aspettano in Consiglio regionale” ha affermato De Carlo a margine dell’incontro.

“Donazzan, Polato, Razzolini, Soranzo e Speranzon sono i nostri 5 alfieri in Consiglio regionale del Veneto, e sono certo sapranno rappresentare al meglio Fratelli d’Italia nelle istituzioni regionali. Una squadra forte e coesa, competente e motivata, per un lavoro di ascolto e di proposta al servizio dei Veneti” ha concluso il Coordinatore regionale.