Hockey in line: sindaco e assessore Celebron ricevono i Diavoli Vicenza

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron hanno ricevuto la società ASD Diavoli Vicenza che il 3 marzo scorso al pattinodromo comunale di viale Ferrarin si è aggiudicata, con il risultato di 3-1, la Coppa Italia di hockey in line edizione 2018/2019 nella finalissima contro i campioni del Milano Quanta, detentori del titolo negli ultimi sei anni.

Erano presenti anche Daniela Repele, presidente ASD Diavoli Vicenza, con i dirigenti Corrado Trevisan, Claudio Roncaccioli, Alessandra Malenotti, Giulia Pozzan e Ferruccio Sponza, l’allenatore Angelo Roffo, il capitano Luca Roffo e alcuni giocatori.

“Da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera città mi complimento con i Diavoli Vicenza per l’importante risultato raggiunto – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. La nostra intenzione è di migliorare la struttura: stiamo già lavorando assieme alla società per la sistemazione del tetto ”.

“Dopo la riqualificazione del tetto, insieme con la società vogliamo sistemare la pavimentazione, in modo che la struttura possa ospitare anche altri sport – ha precisato l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron –. Vedere gli spalti così pieni di pubblico, come accaduto in occasione della finalissima, ci da’ ancora più motivo per investire nell’impianto a favore della città”.

Per i Diavoli Vicenza si tratta del primo titolo biancorosso nella storia della società, conseguito al termine di una 3 giorni particolarmente intensa.

In occasione del torneo, sono stati premiati come miglior giocatore il biancorosso Anze Loncar, e come miglior portiere il biancorosso Andrea Alberti.

Società Diavoli Vicenza

Attualmente la società conta 155 atleti: 60 nel pattinaggio artistico e 95 nell’hockey in line.

I Diavoli Biancorossi Vicenza sono stati la seconda società veneta affiliata alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, la prima in assoluto per la sezione del pattinaggio artistico su rotelle. In questa disciplina il sodalizio berico ha raccolto prestigiosi traguardi: 38 titoli nazionali tra assoluti e di categoria; un centinaio di titoli regionali; 3 titoli europei; 2 argenti europei; 2 argenti ai Campionati del Mondo; 8 atleti chiamati ad indossare la maglia azzurra in competizioni internazionali; circa 2000 atleti iscritti alla società dal 1949 ad oggi.

Pattinodromo comunale di viale Ferrarin

Fin dall’inizio della storia della società, nel 1997, i Diavoli Vicenza hanno disputato le partite al pattinodromo Comunale di viale Ferrarin. Nel 2000, a causa della ristrutturazione della struttura, i Diavoli si sono trasferiti nella vicina pista di Sandrigo, fino alla stagione 2002-03 quando sono tornati a Vicenza.

L’impianto prevede una pista di 42×21 metri, con una superficie di parquet e una capienza di 250 posti. Si è dimostrato subito uno dei migliori impianti nel panorama italiano dell’hockey in line, ospitando alcuni dei più importanti eventi tra cui: finali di Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, un girone di qualificazione della Continental Cup.

Squadra di hockey in line

La squadra di hockey in line nasce nel 1997 direttamente da una società sportiva vicentina fondata nel 1949 da Giuseppe Zampieri, chiamata i Diavoli Biancorossi Vicenza, che riguardava discipline rotellistiche.

La squadra di hockey in line di Vicenza milita nella massima categoria del campionato di serie A fin dal 2004. E’ arrivata molto spesso ai playoff, negli ultimi anni quasi sempre. Nel 2012 e nel 2018 è arrivata seconda perdendo la finale dei playoff. Lo scorso anno addirittura ai tempi supplementari della gara 5 a pochi secondi dalla fine. La società gestisce varie squadre di hockey in line: serie A, serie C, Femminile, Under 12, Under 14, Under 18 e Amatori. Nelle stagioni 2014-15 e 2015-16 l’Under 14 ha vinto il campionato italiano.