Fino a Capo Nord in bicicletta: il racconto a Sovizzo

2 bici 1 sogno, Loretta Pavan e Giuseppe Rizzotto raccontano la loro avventura a suon di pedalate da Arco di Trento a Capo Nord.

La Pro Loco di Sovizzo, con il patrocinio del Comune di Sovizzo e la collaborazione dell’associazione Amici del 5° Piano – Oncologia Vicenza, invita all’evento dal titolo “2 Bici, 1 Sogno”, una serata in compagnia delle avventure di Loretta Pavan e Giuseppe Rizzotto, in programma:

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

dalle ore 20.30

Auditorium dell’Istituto Comprensivo

Sovizzo

Una serata in compagnia del racconto di Loretta Pavan e Giuseppe Rizzotto, i due ciclisti di Dueville che hanno partecipato la scorsa estate alla North Cape 4000, la leggendaria avventura da Arco di Trento a Capo Nord che sarà raccontata anche attraverso le splendide immagini raccolte durante un viaggio che ha attraversato dieci Nazioni. Più di 4.300 chilometri percorsi in 20 giorni, a completare un’impresa sportiva estremamente impegnativa e affascinante, che ha avuto una finalità del tutto particolare: pedalare proprio a sostegno dell’attività degli “Amici del Quinto Piano”, formazione di volontariato che da tempo opera a sostegno dei pazienti dell’Oncologia di Vicenza e dei loro familiari. Infatti, come già in imprese sportive precedenti di Loretta, il lungo viaggio ha lanciato la sfida “Io pedalo con Loretta e Giuseppe” per una raccolta fondi che, affiancando le attività degli Amici, consente la continuità delle numerose iniziative a vantaggio di chi affronta la dura salita della malattia.

Loretta Pavan già da tempo corre anche per loro, riversando nelle corse come nella vita, quella carica di positività e quella grinta che sono riassunte nel suo slogan: “Mai mollare. Ce la possiamo fare”.

Ingresso libero.