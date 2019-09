Domenica a Campo Marzo torna il Campionato Regionale Individuale di Nordic Walking

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Domenica 29 settembre a Campo Marzo si terrà la terza edizione del Campionato Regionale Individuale di Nordic Walking, valido per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (partecipazione Open per le altre Regioni).

L’iniziativa è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Gruppo Alpini Vicenza in collaborazione con la Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) – Comitato regionale Veneto e l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza.

La gara, che prenderà il via alle 15.30 (femminile, su 5 chilometri) e alle 16.30 (maschile, su 10 chilometri) dall’esedra di Campo Marzo, si svolgerà su un circuito ad anello di circa 1000 metri su fondo erboso, da ripetere più volte.

Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL per l’anno 2019.

Tutti gli atleti, dovranno essere in possesso del certificato di idoneità sanitaria per l’attività agonistica dell’atletica leggera in corso di validità, alla data del 29 settembre 2019, da presentare all’atto dell’iscrizione.

Dalle 14 alle 15 ci sarà il ritrovo di giurie e concorrenti; a seguire la distribuzione dei pettorali. Alle 15.15 si terrà un briefing con i giudici di gara e i tecnici responsabili FIDAL NW. Dalle 15.30 prenderanno il via le gare femminile e maschile. Seguiranno, alle 18, le premiazioni.

La quota d’iscrizione è di 10 euro. Per informazioni e iscrizioni (entro le 14 di giovedì 26 settembre): gsa@anavicenza.it