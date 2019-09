Domani tutto il Veneto… legge

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

L’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche AIB, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, MIUR Veneto, l’Associazione Librai Italiani – Confcommercio Veneto e il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrari SIL – Confesercenti Veneto organizzano per venerdì 27 settembre 2019 la terza edizione di “Il Veneto legge”.



Una Maratona di lettura che vede coinvolte prima di tutto scuole, biblioteche, librerie, ma che si rivolge a tutti i cittadini che amano i libri. Si leggerà per bambini, ma anche per adulti, anziani e ragazzi.

L’obbiettivo è leggere insieme, ovunque: nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie, negli ospedali, dove si studia, si lavora, si educa e ci si diverte, anche nei luoghi più insoliti: semplicemente, dove si vive.

Protagonisti i libri: attorno ad essi si vuole creare una comunità allargata di lettori che nei mesi scorsi si sono esercitati per essere pronti alla “Maratona di lettura” del prossimo 27 settembre 2019.

L’hashtagper condivedere, anche attraverso i social, le tante, significative esperienze è #ilvenetolegge2019.

Per informazioni dettagliate sugli appuntamenti in programma nel Veneto venerdì 27 settembre, provincia per provincia si veda www.ilvenetolegge.it/maratona/