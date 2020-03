Coronavirus, il flash mob sonoro dai balconi di Vicenza con “I Giardini di Marzo” di Battisti (GUARDA&ASCOLTA)

“Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani. Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l’importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima e in questo momento ne abbiamo bisogno”. Con questo appello è stato lanciato il flash mob «sonoro» stasera, a partire dalle 18, dai balconi di tutta Italia. Anche Vicenza ha risposto, e c’è chi l’ha fatto cantando I GIARDINI DI MARZO del grande LUCIO BATTISTI.

“Che anno è? Che giorno è?

Questo è il tempo di vivere con te

Le mie mani, come vedi, non tremano più

E ho nell’anima, in fondo all’anima

Cieli immensi e immenso amore

E poi ancora, ancora amore, amor per te”

Video—Stefano Savegnago