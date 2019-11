Cornedo accende il Natale

“Aspettando Natale a Cornedo” è il nome della rassegna che accompagnerà, durante ogni weekend di dicembre, i cittadini verso le festività natalizie.



“Le festività natalizie sono un’occasione per riscoprirci comunità, per stare insieme” spiega l’assessore alla cultura e agli eventi Giovanni Ambrosini, “motivo per il quale abbiamo deciso di sostenere convintamente tutte le iniziative che storicamente sono diventate il punto di riferimento per i Cornedesi, aggiungendo anche altri appuntamenti nel campo dell’arte, della musica e del teatro, valorizzando il centro di Cornedo, ma anche le frazioni”.



La kermesse natalizia inizia venerdì 29 novembre, alle ore 20:30, in sala S.Giovanni a Cornedo con la serata “Immersione totale: parole, musica, colori, suoni”, serata d’inaugurazione della mostra di quadri del pittore Andrea Ciresola, visitabile anche sabato, domenica e lunedì, con esposizione di opere degli allievi dell’associazione “Arte al centro”.



Si prosegue con il teatro domenica 8 dicembre alle ore 16:00, sempre in sala S.Giovanni, con lo spettacolo teatrale gratuito per bambini e famiglie “Aspettando il natale”, per scoprire le magiche origini di Babbo Natale.



Grande festa in piazza A. Moro sabato 14 e domenica 15 dicembre con i mercatini di Natale della ProLoco, completata dalla pedalata della domenica mattina ed il concerto lirico del pomeriggio.



Serata musicale sabato 21 dicembre in sala S. Giovanni con il concerto natalizio della “Banda cittadina di Cornedo Vicentino” per scambiarsi gli auguri insieme.



“Il programma si chiuderà con due appuntamenti tradizionali” prosegue l’assessore Ambrosini. “Domenica 29 dicembre “Natale in contrá”, giunto alla 16^edizione: una passeggiata per le vie di Cereda per ammirare i fantastici presepi delle contrade. “La festa della Befana: processo e rogo della Stria” tradizionale appuntamento del giorno dell’Epifania, promosso dal “Comitato Benefico del Carnevale Cornedese”. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni che stanno collaborando per animare il nostro Paese. Senza il loro contributo non sarebbe possibile creare queste importanti occasioni di comunità!”.



“Aspettiamo tutte le famiglie di Cornedo in Piazza e nella Frazioni” conclude il Sindaco Lanaro, “perché non c’è momento migliore delle feste natalizie per stare insieme e riscoprirci comunità”.